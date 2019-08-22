網路投保南山交通事故傷害險 每日不到2元

2019-08-22 12:25 經濟日報 記者 經濟日報 記者 陳怡慈 ╱即時報導



南山產物網路投保中心「南山e保站」，即日起推出「個人責任暨交通意外事故傷害保險」（「保險御守」專案）均每日保費不到新台幣（以下同）2元，就能擁有個人責任與交通意外事故傷害的雙重保障。

南山產物同時推出活動方案，保險期間三個月（約90天），保費只要99元，即日起至9月30日前完成網路投保，還有機會抽中沖繩來回機票。

南山產物表示，日常生活中難免因為不注意造成他人受傷或財物損失，例如：逛街購物時意外損壞商品、澆水時花盆不慎摔落砸傷路人、旅行時不小心弄壞飯店物品….等，依法須負賠償責任時，透過投保「個人責任險」由保險公司在保險金額內提供補償保障。

南山產物「保險御守」專案中的個人責任險，就提供每一意外事故保險金額最高保障100萬元與慰問金補助，保障保戶因無心之過的破財風險。

而「交通意外事故傷害保險」則是針對被保險人本人因為交通意外事故造成失能或死亡時，可獲得的保障。根據內政部警政署交通事故統計，2018年因為道路交通事故死亡人數達1,493人、受傷人數更高達42萬8,049人，交通意外防護不可少。

由於傷害保險保費每年動輒數千元，對通勤族而言，也是不小的負擔。因此「保險御守」專案中的「個人交通意外事故傷害保險」，針對交通意外事故造成「自身」身故及失能，提供保險金200萬元，一年保費677元，平均每日不到2元，就能同時擁有「個人責任險」和「交通意外事故傷害保險」雙重守護。

南山產物特別推出短期活動方案，保險期間三個月（約90天），保費只要99元，就能擁有個人責任險20萬元，以及個人交通意外事故傷害保險50萬元額度的保障。

南山產物同時推出「今夏暑來保 送你去沖繩」暑期活動，只要在9月30日前加入「南山e保站」成為會員，即享會員好禮四選一，包括強制險保費優惠(網路限定版)、南山聚樂部會員點數1,000點、Wi-Ho特樂通全機型七折優惠（不含GoPro及翻譯機）以及中保無限家智慧安檢服務。

活動期間網路投保任一商品，就有機會抽中最大獎沖繩來回機票，保費超過（含）600元以上，就有兩次抽獎機會；投保「個人責任暨交通意外事故傷害保險」更有三次抽獎機會。此外，投保旅遊綜合險還可享Wi-Ho特樂通特惠限定129元。