又有銀行理專盜客戶數千萬？ 黃國昌：再賞顧立雄一巴掌

2019-08-22 11:16 經濟日報 記者 經濟日報 記者 林彥呈 ╱即時報導



銀行不肖理專盜用客戶資金的弊案時有所聞，立委黃國昌今（22）日點名，金管會主委顧立雄日前才說了重話，結果現在又爆出永豐銀行游姓理專偷走幾位客戶畢生積蓄，金額高達數千萬元，「永豐銀行的內稽內控，簡直是癱瘓了，也重重賞了顧立雄一巴掌！」

時代力量立委黃國昌。圖／本報系資料照 分享 facebook

黃國昌在臉書上指出，銀行理專偷走客戶存款，今年已遭揭露的就有8起案件，總金額達4億4,526萬元，讓金管會顏面掃地，顧立雄才在8月7日強調「理專再偷錢、銀行要重罰」，但幾天前，一位客戶到永豐銀行忠孝分行臨櫃查詢，發現自己的錢不翼而飛。

黃國昌表示，過去幾年，永豐金對自家高層的掏空推說查不到；如今連存戶幾千萬元不見了，都要靠客戶自力追查，「永豐銀行的內稽內控，簡直是癱瘓了。也重重賞了顧立雄一巴掌！」

他怒批，更離譜的是，發生這種重大弊案，銀行高層竟然坐鎮，下令分行閉嘴遮掩，「這位銀行小偷8月20日晚上已遭檢方限制出境，永豐銀不知道嗎？為何到今天還隱瞞、甚至壓新聞！」

黃國昌質問，積蓄放在銀行被偷，還要客戶自行發現，永豐銀與金管會準備何時才要公開說明呢？真的會重罰嗎？又敢處分怠職卸責的稽核嗎？

黃國昌也列出金管會應該強化的五大規範：

一、要求銀行制定賠償標準。我們主張客戶存款在銀行被偷，銀行至少加賠一倍懲罰性賠償，徹底遏止偷錢歪風。

二、 制定標準處理程序：包括通知、公告、賠償，對受害客戶不准大小眼。

三、 銀行與客戶的資訊必須對稱。銀行不得再用資料保密推托，欺負受害客戶。TRF受災戶求救無門的事情，不准重演。

四、偷客戶的錢，銀行網頁公告3年：分行、金額、賠償、究責。同時公告於公開資訊觀測站的公司治理。

五、發生銀行偷走客戶的錢，銀行與金管會都必須在24小時內發佈重大訊息，不准私下吃案搓圓仔湯。