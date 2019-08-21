親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
財經焦點
科技產業
金融要聞
稅務法務
產業綜合
房市情報

世羽賽／重返球后開紅盤 戴資穎直落2闖關

頭皮發麻！屋內垃圾堆成山臭氣沖天 女嬰竟安睡一旁

拓展無卡消費市場 網路家庭與恩沛推出新服務

2019-08-21 20:04經濟日報 記者何佩儒╱即時報導

網路家庭（8044）今天宣布與日商恩沛結盟，提供「先取貨、後付款」的後支付服務，可望拓展無卡族群市場，以及提升來自行動購物的營收。

恩沛所推出的後支付服務，為只要輸入手機號碼，輸入簡訊認證碼，確認消費內容即可完成結帳。在收到貨物及繳費通知後，於期限內可到四大超商或自動提款機轉帳付款即可。對於沒有信用卡的學生、主婦等族群，提供貨到付款以外的新選擇。另外如果商品跟原來預期的不一樣，過去在退貨後等退款還要一段時間，選擇後支付因為是延後付款，退貨後將省去退款的麻煩。

網路家庭執行長蔡凱文表示，目前在網家使用行動支付或貨到付款的消費者約占3成，網家持續擴張消費者族群，希望照顧消費者不同的需求，包括刷卡或是先取貨後支付都是選項。尤其網購的使用族群年齡愈來愈年輕，網家的使用者有6成是18歲到24歲的消費者，這些消費者很多人沒有信用卡，網家希望提供更多元的支付方式。目前看來，提供後支付服務後，退貨率處正常範圍，並沒有特別升高。

恩沛日本總公司社長柴田紳指出，恩沛是日本市占第一的後支付業者，以日本網購市場來看，原以信用卡及前支付為主，目前後支付已普及，約為貨到付款的兩倍。主因是消費者希望先確認商品內容，同時不願輸入太多個人資料，希望能安心輕鬆使用。以長期累積的數據分析，未支付率控制在1%以下。

網路家庭／提供
網路家庭／提供
分享

網家信用卡

相關新聞

彰銀搶搭API列車 聯手萊爾富首推繳費應用

2019-08-21 18:35

一銀深耕柬埔寨超過20年 年底前拚完成10個據點

2019-08-21 18:28

徐旭東領軍HAPPYGOPay上線 自曝在大陸有現金無法付款

2019-08-21 18:09

債券ETF講座有補助！投信快來搶

2019-08-21 17:55

影／徐旭東示範 HAPPY GO Pay 購物

2019-08-21 17:27

實支實付險11月8日起上限3張 這幾張最熱門

2019-08-21 16:22

出國換匯 哪種管道最優惠？

2019-08-21 14:39

牌告匯率怎麼看 買入、賣出怎麼分？

2019-08-21 14:39

一銀新南向再傳捷報 柬國央行核准金邊分行增設2支行

2019-08-21 10:59

日本自民黨青年局 造訪中信金

2019-08-21 00:23

Q2金融帳流出 趨緩

2019-08-20 23:53

用美食、珍奶交朋友 中信金交流日本青年領袖

2019-08-20 23:52

香港凱基證 結盟美網路券商

2019-08-20 23:37

債券ETF單一投資人投資比率 金管會重申上限30％

2019-08-20 23:28

學保改政策保險 明年上路

2019-08-20 23:26

期交所 教戰洗錢防制

2019-08-20 23:26

壽險保費 上半年增0.8％

2019-08-20 23:23

規範債券ETF…投信：滔天巨浪的衝擊

2019-08-20 23:22

連辦三年學保...國壽支持改變

2019-08-20 23:20

16家銀行搶試辦雙語分行 金管會當裁判

2019-08-20 19:43

一銀上海自貿區支行 搬到世茂財富大廈

2019-08-20 17:45

自家人五鬼搬運 永達學院老董涉掏空校產

2019-07-26 14:53
看更多

熱門文章

獨／無薪假來了 陸客服務一條龍公司開第一槍

2019-08-21 12:26

大陸貨品來台洗產地 大增

2019-08-20 23:43

聯發科攻5G 打入華為鏈

2019-08-20 23:30

未婚懷孕生子能否領勞保生育給付？勞保局這樣說

2019-08-21 15:24

台灣跨縣市工作人口有多少？這些城市「外漂族」最普遍

2019-08-21 16:07

錢櫃併好樂迪 公平會再度禁止

2019-08-21 13:32

實支實付險11月8日起上限3張 這幾張最熱門

2019-08-21 16:22

Note 10預購爆量 三星鏈振奮

2019-08-20 23:30

鴻海科技集團率亞太電信 打造工業互聯網共榮生態圈

2019-08-21 08:45

財經觀點／台商在陸關廠 賣地賣股挑戰大

2019-08-21 00:30

外銷訂單連九黑 減幅收斂

2019-08-20 23:35

陸客、日客來台暴增 Q2旅行收入飆歷年單季新高

2019-08-21 08:02

陸客不來無薪假跟著來 旅行公會：不會是最後一個案例

2019-08-21 12:31

金鑛咖啡四優勢 闢新藍海

2019-08-21 01:01

公平會打槍錢櫃好樂迪結合案 三大原因曝光

2019-08-21 13:59

基本工資雙漲 徐旭東：應視各行業能力調漲

2019-08-21 17:17

聘僱工讀生 留意報稅三要點

2019-08-21 00:27

MIC洗成MIT 我查獲陸貨洗產地 已開罰4件

2019-08-21 00:09

學保改政策保險 明年上路

2019-08-20 23:26

徐旭東領軍HAPPYGOPay上線 自曝在大陸有現金無法付款

2019-08-21 18:09

增加台商回流誘因 柯拔希再籲新台幣貶到33元

2019-08-21 14:24

債券ETF單一投資人投資比率 金管會重申上限30％

2019-08-20 23:28

群創攻新技術 下周秀成果

2019-08-20 23:30

從勞工薪水扣退休金 違法

2019-08-21 00:28

三類贈與稅案件 不能跨區服務

2019-08-21 00:28

財經相對論／創業家兄弟 把失敗學變勝經

2019-08-21 01:09

風電區塊開發方式 還在喬

2019-08-20 23:27

進口車大PK 搶推旗艦款

2019-08-21 01:01

聯發科供貨華為：5G手機需求大

2019-08-20 23:29

財經相對論／電商小巨人...創業家兄弟 感謝爸媽的放任

2019-08-21 01:03

用美食、珍奶交朋友 中信金交流日本青年領袖

2019-08-20 23:52

所羅門智慧視覺 打響名號

2019-08-21 01:00

工業局修法遊戲分級細緻化 輔導級劃分12、15歲二級距

2019-08-21 10:18

規範債券ETF…投信：滔天巨浪的衝擊

2019-08-20 23:22

勞動部公告基本工資 109年月薪2萬3800元

2019-08-21 16:46

小米第二季獲利優於預期 智慧手機季銷量達3210萬台

2019-08-20 22:42

財經相對論／郭家兄弟40年好默契 必比登+米其林 絕配

2019-08-21 01:02

群創攻智慧領域 自助服務機未來兩年雙位數成長

2019-08-21 15:21

7月外銷訂單連9黑 下半年難轉正

2019-08-21 00:02

寶得利8月僅接200多團 公司全力轉型

2019-08-21 11:45
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top