拓展無卡消費市場 網路家庭與恩沛推出新服務
網路家庭（8044）今天宣布與日商恩沛結盟，提供「先取貨、後付款」的後支付服務，可望拓展無卡族群市場，以及提升來自行動購物的營收。
恩沛所推出的後支付服務，為只要輸入手機號碼，輸入簡訊認證碼，確認消費內容即可完成結帳。在收到貨物及繳費通知後，於期限內可到四大超商或自動提款機轉帳付款即可。對於沒有信用卡的學生、主婦等族群，提供貨到付款以外的新選擇。另外如果商品跟原來預期的不一樣，過去在退貨後等退款還要一段時間，選擇後支付因為是延後付款，退貨後將省去退款的麻煩。
網路家庭執行長蔡凱文表示，目前在網家使用行動支付或貨到付款的消費者約占3成，網家持續擴張消費者族群，希望照顧消費者不同的需求，包括刷卡或是先取貨後支付都是選項。尤其網購的使用族群年齡愈來愈年輕，網家的使用者有6成是18歲到24歲的消費者，這些消費者很多人沒有信用卡，網家希望提供更多元的支付方式。目前看來，提供後支付服務後，退貨率處正常範圍，並沒有特別升高。
恩沛日本總公司社長柴田紳指出，恩沛是日本市占第一的後支付業者，以日本網購市場來看，原以信用卡及前支付為主，目前後支付已普及，約為貨到付款的兩倍。主因是消費者希望先確認商品內容，同時不願輸入太多個人資料，希望能安心輕鬆使用。以長期累積的數據分析，未支付率控制在1%以下。
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