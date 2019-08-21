彰銀搶搭API列車 聯手萊爾富首推繳費應用

2019-08-21 18:35 經濟日報 記者 經濟日報 記者 林子桓 ╱即時報導



彰銀搶搭開放API風潮，透過異業結盟，與萊爾富超商APP「HI-Life VIP」合作推出生活繳費服務，今（21）日起只要透過APP內「萊繳費」功能，線上輸入本人繳款資訊及選擇扣款銀行帳號，即可快速繳交各家銀行信用卡費。

彰銀指出，以往民眾繳費往往要透過實體銀行、超商或是登入各銀行網路銀行操作進行帳戶扣款繳費，現在透過開放API與民眾常使用之生活服務APP結合，讓民眾可隨時透過經常使用之APP在線上即時繳納信用卡、水、電信、停車費等一般日常生活費用，達到繳費與日常生活結合之目的。

彰銀表示，此次與萊爾富合作，於「HI-Life VIP」APP介接彰銀金流服務後，將大大提升萊爾富會員生活繳費的便利性，今日起只要透過APP內「萊繳費」功能，線上輸入本人繳款資訊及選擇扣款銀行帳號，即可快速繳交各家銀行信用卡費。未來彰銀也將陸續增加繳費項目，並運用大數據分析會員不同層級之繳費特性，持續優化服務功能，讓會員可以體驗更多元、安全的金融服務。