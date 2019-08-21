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彰銀搶搭API列車 聯手萊爾富首推繳費應用

2019-08-21 18:35經濟日報 記者林子桓╱即時報導

彰銀搶搭開放API風潮，透過異業結盟，與萊爾富超商APP「HI-Life VIP」合作推出生活繳費服務，今（21）日起只要透過APP內「萊繳費」功能，線上輸入本人繳款資訊及選擇扣款銀行帳號，即可快速繳交各家銀行信用卡費。

彰銀指出，以往民眾繳費往往要透過實體銀行、超商或是登入各銀行網路銀行操作進行帳戶扣款繳費，現在透過開放API與民眾常使用之生活服務APP結合，讓民眾可隨時透過經常使用之APP在線上即時繳納信用卡、水、電信、停車費等一般日常生活費用，達到繳費與日常生活結合之目的。　　

彰銀表示，此次與萊爾富合作，於「HI-Life VIP」APP介接彰銀金流服務後，將大大提升萊爾富會員生活繳費的便利性，今日起只要透過APP內「萊繳費」功能，線上輸入本人繳款資訊及選擇扣款銀行帳號，即可快速繳交各家銀行信用卡費。未來彰銀也將陸續增加繳費項目，並運用大數據分析會員不同層級之繳費特性，持續優化服務功能，讓會員可以體驗更多元、安全的金融服務。

彰銀近年致力發展數位金融業務，並以貼近消費者需求導向之創新服務為持續努力的目標，未來將運用成功模式，積極拓展各產業或社區服務平台尋求異業合作，使電子化繳費應用場域更多元，交易更便捷。

彰銀聯手萊爾富首推超商API繳費應用示意圖。彰化銀行／提供
彰銀聯手萊爾富首推超商API繳費應用示意圖。彰化銀行／提供
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