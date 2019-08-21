一銀深耕柬埔寨超過20年 年底前拚完成10個據點

2019-08-21 18:28 經濟日報 記者 經濟日報 記者 林子桓 ╱即時報導



第一銀行柬埔寨金邊分行於2日獲柬埔寨國家銀行（National Bank of Cambodia）核准在金邊市區再增設「登高支行」及「新速支行」2家支行，預計今年底前正式開業營運，屆時於柬國營運據點將達10處，是台資銀行以分行型態布局柬埔寨最多營運據點之銀行。

第一銀行金邊分行成立於1998年，在柬埔寨經營紮根已經超過20年，是最早進入柬國的台資銀行，也是第一批進入柬國的外資銀行，近年積極布局東南亞金融市場，不斷擴張金邊分行整體營運規模，自2009年起，已在大金邊市及暹粒市設立八個營業據點，加計本次獲准之兩家支行，在柬埔寨營業據點將達到10處。