一銀深耕柬埔寨超過20年 年底前拚完成10個據點
第一銀行柬埔寨金邊分行於2日獲柬埔寨國家銀行（National Bank of Cambodia）核准在金邊市區再增設「登高支行」及「新速支行」2家支行，預計今年底前正式開業營運，屆時於柬國營運據點將達10處，是台資銀行以分行型態布局柬埔寨最多營運據點之銀行。
第一銀行金邊分行成立於1998年，在柬埔寨經營紮根已經超過20年，是最早進入柬國的台資銀行，也是第一批進入柬國的外資銀行，近年積極布局東南亞金融市場，不斷擴張金邊分行整體營運規模，自2009年起，已在大金邊市及暹粒市設立八個營業據點，加計本次獲准之兩家支行，在柬埔寨營業據點將達到10處。
第一銀行表示，隨著柬國經濟快速成長，首都金邊市發展迅速蓬勃，如同台灣在70、80年代，外縣市居民紛紛前往臺北打拚，柬國外省鄉鎮人口正大量移入大金邊地區，柬國政府著眼金邊市中心建設已趨於飽和，配合首都擴張需要，積極開發周邊新市鎮，本次所獲准之「登高支行」及「新速支行」分別位於大金邊市南北區，集結首都金邊市於勞力、資金及各方技術的挹注，發展潛力甚佳，未來將搭配現有八個營業據點，由點串聯成線，進而擴展成面，提供柬國台商及當地客戶完整服務，並在追求經營績效的同時，不忘回饋當地社會，持續秉持在地化經營理念深耕柬埔寨市場，落實在地關懷。
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