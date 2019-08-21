徐旭東領軍HAPPYGOPay上線 自曝在大陸有現金無法付款

2019-08-21 18:09 聯合報 記者 聯合報 記者 戴瑞瑤 ╱即時報導



遠東集團董事長徐旭東領軍的「HAPPY GO Pay」今天(21日)宣布上線。他在致詞時說，目前中國大陸使用現金者只有2成，另8成民眾沒有在用現金。他透露，昨天他人在中國想請同事吃碗麵，吃飽付款拿給店員台灣的遠東銀行信用卡，但店家卻不收，他拿現金出來，店員卻回他：「現金我更不要，我們只收微信支付。」但徐旭東說他沒有用微信支付，「結果我請人家吃麵最後卻無法付錢！」

徐旭東認為，台灣的科技發展，包括軟體、硬體都要整體向前走，政府也提醒國人現金使用太多，這是大家要一起努力的，雖然現在都在忙選舉，但有時候也要輔導政府，政府也要參與改變，帶領國民走向進步。

遠東集團綜效暨零售規畫總部執行長李靜芳表示，依據國外研究報告67%的智慧型手機用戶會下載零售APP，且有超過50%是為了優惠券和會員折扣，與專門的支付APP相比，更多客戶選擇使用零售APP的支付，讓會員點數、消費折抵累兌、銀行優惠以及電子發票等功能一次完成。