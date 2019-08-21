債券ETF講座有補助！投信快來搶

2019-08-21 17:55 經濟日報 記者 經濟日報 記者 趙于萱 ╱即時報導



金管會祭出債券ETF緊箍咒，另方面又指示櫃買中心、投信公司應加強推廣債券ETF；為鼓勵投信多多宣導，櫃買中心公告指出，凡於9月至11月投信針對上櫃債券ETF舉行投資人講座，參加達80人以上，將補助2萬元；另依各投信掛牌檔數不同，單一投信可獲得二到四場補助。

不少投信接獲此消息，紛紛按讚櫃買中心，表示補助非常實用，將善用機會加強推廣。

金管會近期頻頻對壽險投資債券ETF提出示警，宣告未來舊基金單一法人持有也必須降到30%比例，不僅讓投信備感壓力，負面報導也再度讓投資人感到疑慮，不過為推動投資人分散化，金管會拿「棍子」外，也指示櫃買中心祭出「胡蘿蔔」，期盼以正確推廣促進市場。

櫃買中心表示，響應主管機關推動債券ETF投資人分散政策，該中心將舉辦一系列推廣活動，首波為鼓勵投信公司積極推廣上櫃債券ETF，9月起至11月，提供舉辦上櫃債券ETF商品投資人講座的投信將可申請補助，條件是每場次參加達80人以上，櫃買中心補助2萬元。

另外，依各投信上櫃債券ETF掛牌檔數不同，各投信可獲得2~4場不等的補助，希望藉由相關講座促進投資人對債券ETF的認識。

證券經紀商部分，櫃買中心也於第4季起推出證券經紀商『E起BOND獎』和『E定BOND獎』獎勵活動，凡證券經紀商於獎勵活動期間，單一營業據點新增買賣上櫃債券ETF總交易人數達300人以上，或每一證券商總分公司新增參與債券ETF定期定額扣款人數達200人以上，有機會獲得最高5萬元的獎勵金。