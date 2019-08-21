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台灣太自由？那些「反反送中」台灣人背後的故國情懷

台灣跨縣市工作人口有多少？ 這些城市「外漂族」最普遍

影／徐旭東示範 HAPPY GO Pay 購物

2019-08-21 17:27聯合報系攝影中心 記者曾學仁╱即時報導

遠東集團下午舉行「HAPPY GO Pay點金 GO 未來」記者會，會中宣布整合旗下鼎鼎聯合行銷之紅利點數平台，遠東國際商業銀行之跨界行動應用平台、集團零售體系以及消費服務關係企業等通路優勢，共同推出行動支付服務「HAPPY GO Pay」。在集團董事長徐旭東的領軍下，共同宣示集團綜效再升級、零售服務大整合、數位匯流點成金以及會員經濟新消費等四大主軸。

遠東集團昨天舉行「HAPPY GO Pay點金 GO 未來」記者會，集團董事長...
遠東集團昨天舉行「HAPPY GO Pay點金 GO 未來」記者會，集團董事長徐旭東（中）親自用HAPPY GO Pay購物。記者曾學仁／攝影
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遠東集團昨天舉行「HAPPY GO Pay點金 GO 未來」記者會，在集團董事...
遠東集團昨天舉行「HAPPY GO Pay點金 GO 未來」記者會，在集團董事長徐旭東的領軍下，共同宣示集團綜效再升級、零售服務大整合、數位匯流點成金以及會員經濟新消費等四大主軸。記者曾學仁／攝影
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遠東集團昨天舉行「HAPPY GO Pay點金 GO 未來」記者會，在集團董事...
遠東集團昨天舉行「HAPPY GO Pay點金 GO 未來」記者會，在集團董事長徐旭東的領軍下，共同宣示集團綜效再升級、零售服務大整合、數位匯流點成金以及會員經濟新消費等四大主軸。記者曾學仁／攝影
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遠東集團昨天舉行「HAPPY GO Pay點金 GO 未來」記者會，集團董事長...
遠東集團昨天舉行「HAPPY GO Pay點金 GO 未來」記者會，集團董事長徐旭東秀出手機中的HAPPY GO Pay。記者曾學仁／攝影
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遠東集團昨天舉行「HAPPY GO Pay點金 GO 未來」記者會，在集團董事...
遠東集團昨天舉行「HAPPY GO Pay點金 GO 未來」記者會，在集團董事長徐旭東（左五）的領軍下，共同宣示集團綜效再升級、零售服務大整合、數位匯流點成金以及會員經濟新消費等四大主軸。記者曾學仁／攝影
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紅利點數遠東集團遠東國際商業銀行

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