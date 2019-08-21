實支實付險11月8日起上限3張 這幾張最熱門

2019-08-21 16:22 經濟日報 記者 經濟日報 記者 葉憶如 ╱即時報導



保險局拍板實支實付保單從11月8日起每位民眾只能限買3張，無論正本1副本理賠「2家2張」，或副本3張，讓現在已經一實支或雙實支民眾紛紛打電話到保險業務員或是保險經紀人詢問，我要不要再衝第三張有「互補」性質的實支實付險？還是把之前貴的一張上百萬元的正本理賠換成二張20萬元的附本理賠更划算？最近市面上以這幾張實付實付險「補充包」最熱門，包括元大人壽享有心、宏泰人壽薰衣草及全球人壽醫療費用保險附約等，若要再衝一張實支實付險到底又該怎麼挑選呢？

公㬺保經綺豐事業部經理謝文超表示，張數本身從來都不是問題，問題的重點在於額度和理賠範圍。如果保額足夠，理賠範圍完整，那麼做一張當然可行，但是實務上目前尚沒有看到這樣完美的例子，用不同商品來搭配補足，也不失為一個好方法。但他建議一般人雙實支其實已足夠，並不需要用到三實支。

因為實支實付險的保費，不是每年均攤而依賠率是逐年調高，到晚年的費用非常高昂，以全球人壽醫療費用保險附約計畫五來看，男性5歲時最便宜，每年繳1,800多元，但是到了80歲一年變要繳1萬3,522元，是八倍之多，而全球這張還是老年漲幅相對較小的一張。

民眾要三實支等於乘以三倍將相當可觀。尤其人到了老年退休時候通常已過收入高峰，要不要衝三實支也要惦惦自己的口袋，夠用就好，資金也要預留其他如老年失能照顧、重大疾病險等的運用空間。

錠嵂保經北五營業處襄理李俊毅表示，過去較早期就已買好保險的消費者，實支實付往往不是規劃的重點，所以有買就好，額度通常買的較低之外，也多以正本收據認列及僅理賠住院期間費用之商品為主，但醫療技術不斷進步，現階段許多治療方式都改為門診治療，雖為門診治療但醫療費卻不會因此而較為減少，50歲以上長輩的常見疾病白內障一個小時手術就回家，卻需要自費1~6萬不等，尤其重大疾病的威脅及逐漸高漲的醫療費，就算近年早流行雙實支，但能買到足額保障的消費者尚在少數，已投保第二家副本實支實付之民眾，可以檢視額度有無足夠因應未來高漲的醫療費之外，也可以檢視有無針對門診手術之手術費及醫療雜費用來保障，若是沒有，可針對自身需求來規劃第三家副本實支實付也並無不可。

首先民眾要知道，所謂的「實支實付險」並不是花多少賠多少，一般來說，每家保險公司的實支實付險會以「計畫一」、「計畫二」、「計畫三」…「計畫六」等等來區分等級，每一個等級具有不同的給付上限，更依照理賠項目分為病房費、手術費、醫療雜費3大類，設有理賠限額，一般所謂的雜費是算在醫療費用。

公㬺保經綺豐事業部經理謝文超表示，第二或第三張的挑選應該先參考第一張已投保的實支缺了什麼? 是額度不夠還是範圍狹窄或是理賠不明確等，依個人需求不同來決定，同時也要考量加保的成本，主約如果能便宜，實支產品又有競爭力是比較好。除了成本以外，還有這些挑選依據。

一、保證續保的年齡越高越好(最高目前85歲)

二、對於手術的定義寬鬆。不限制於全民健康保險支付標準2-2-7條款又能融通理賠處置。

三、老年費率不要漲的太快。

四、病房費用和住院費用最好能合併計算。

五、日額和收據最好能一起理賠，不要二擇一。

六、門診手術不要採用定額理賠，應該用實支實付。

而錠嵂保經北五營業處襄理李俊毅則建議可以針對五大重點作為購買評估：

一、醫療雜費用額度要高，有一次性額度尤佳（一般是依照住院天數依倍數增加）

二、可理賠門診手術之手術費及醫療費用（額度需跟住院手術費與醫療費額度一致）

三、手術定義沒有全民健康保險支付標準2-2-7手術項目的限制

四、拉長保障年齡

五、條款中醫療雜費用需為概括式非列舉式

所以可知包括拉長保障年齡、可賠門診「處置」手術及雜費及融通理賠是最主要挑選標準。尤其是最關注的「全民健康保險支付標準2-2-7手術項目的限制」，所謂2-2-7是健保局對於「手術」的規範，而2-2-6是對於門診「處置」的規範，列進去才有賠，據金融評議中心的統計，目前國內所有保險理賠案件最多的爭議項目，就是「手術認定」。所以一般民眾一定要搞清楚，手術與門診的差異，例如謝文超就提醒大腸鏡息肉切除術並不是手術，切雞眼冷凍治療也不算手術。而李俊毅也提到自費1~6萬元白內障置換人工水晶體因為不需住院，若您的實支實付只能理賠住院期間之醫療費用，則無法啟動理賠，未來門診手術的機會會越來越多，若是沒有留意到此趨勢，將成為未來隱性的風險。

綜合而上的標準，目前在市面上最受矚目的實支實付險「補充包」，即是元大人壽享有心、宏泰人壽薰衣草及全球人壽醫療費用保險附約這三張，其他如台灣人壽與遠雄人壽有二張詢問度也不低。而且各有優缺點，例如全球人壽這張老年之後的費用漲幅較低，不過以保障內容來看元大跟宏泰又更多一些，例如去年開始只有這2家獨有的病房費用與住院費可合併跟日額和收據最好能一起理賠，而年齡來看這三家都保到80歲以上，宏泰到85歲最高、台灣人壽只保到74歲，而遠雄雖保到84歲但有手術限制等，比較費用之外也要多看內容。

該不該換掉貴的舊實支實付險加保2張更便宜、CP值高的副本理賠呢？要留意一關鍵！

因為保險局這次拍板3張實支實付險，等於為副本理賠找的最有力的「背書」，因此最近網路上也熱烈討論的是該不該藉此換掉之前貴的「計畫六」的G保單或是只限正本理賠，換成二張條件能夠互補的副本理賠Y保單跟H保單，減少單位數增加張數這種作法比較划算？公㬺保經綺豐事業部經理謝文超認為是對的，確實過去民眾為了擔心賠不夠高昂的費用又不能副本理賠，通常會保了一張很高額度的計畫六，但計畫六的價錢是計畫五的好幾倍，如果一家的保障做很高但產品本身限制太多，那麼缺點無法被彌補，額度保再高也一樣是有缺漏，透過兩家或三家實支的理賠互相幫忙，可能A不賠但B賠，這樣不僅能有一點理賠效果在保戶的心理上也比較有安慰，低單位、多家數確實是近來比較多人的規畫方式。