超商繳費更便利 萊爾富搶頭香開放App扣繳信用卡費

2019-08-21 11:07 經濟日報 記者 經濟日報 記者 葉卉軒 ╱即時報導



近年來國際上吹起「開放銀行」（Open Banking）風潮，萊爾富搶頭香開放「App扣繳信用卡費」，率先與彰化銀行攜手合作，成超商首家開放「App扣繳信用卡費」。

即日起，民眾可透過Hi-Life VIP App萊繳費功能，介接彰化銀行金流服務後，不用出門，也無須重新註冊、填寫大量資料，在家簡單操作萊爾富App，輸入本人繳款資訊及選擇扣款銀行帳號，就能快速繳交各家銀行信用卡費用。

萊爾富指出，首波已開通中國信託、花旗、樂天、星展、台灣中小企銀等五家銀行，後續仍會積極洽談其他銀行業者加入，迎戰傳統網路銀行，攜手彰銀API串接金流合作，預計帶動整體代收業績成長逾30%。

目前台灣金管會「開放銀行」採三階段開放，第一階段先開放商品資訊，如房貸利率、信用卡等金融商品。第二階段，是開放用戶資訊，如房貸、存款、基金投資等，但前提是需要徵得用戶同意。第三階段，則是開放交易資訊。

推動開放銀行最重要的意義，就是把金融資料的所有權，還給每一個人，讓用戶能自己決定把資料分享給任何一家金融機構。

萊爾富進一步指出，自2017年推出Hi-Life VIP會員App，至今已累積逾220萬會員數。此次攜手彰銀，成超商首家開放「App扣繳信用卡費」服務，有別以往民眾繳費往往得透過實體銀行、限定超商或登入各銀行網銀操作模式，才能完成繳費，加上台灣金管會今年加速推動「開放銀行」措施，將過去民眾到銀行開戶、利用帳戶存提款、轉帳或投資各種金融商品，資料只侷限在銀行端擁有，如今只要取得用戶同意，即可讓銀行把資料解放出來，將資料使用權還給用戶。

因此，萊爾富結盟彰銀的跨業合作，民眾可透過經常使用的App，進行如信用卡、水、電信、停車費等一般日常生活費用的線上即時繳費，達到繳費與日常生活結合的目的。