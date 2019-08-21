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亞太防制洗錢組織 肯定期貨證券金融業努力成果

2019-08-21 10:18經濟日報 記者廖賢龍╱即時報導

亞太防制洗錢組織（APG）今（2019）年6月28日發布我國接受防制洗錢及打擊資恐第三輪相互評鑑報告，成績列為最佳「一般追蹤等級」，雖然最終結果在今年8月22日APG於澳洲坎培拉召開的年會大會採認通過，但已是對包括期貨證券的金融業過去努力成果肯定。

台灣期貨交易所有鑑於洗錢防制作業是一項持續且需不斷精進工作，目標是追求只有更好，特別於今年8月16日舉辦防制洗錢及打擊資恐講座，邀請金融監督管理委員會檢查局曾科長明東擔任講師，對象為期貨商防制洗錢及打擊資恐專責人員、法令遵循人員、內部稽核人員及相關主管，講題為「防制洗錢及打擊資恐缺失案例分享」。

目的在於使學員瞭解同業訂定及執行洗錢及資恐風險、防制洗錢及打擊資恐計畫相關缺失事項，俾利業者得以借鏡檢視所屬公司相關作業是否確實執行，課程吸引期貨商相關人員及主管共100多人參加。

這次主講人對期貨證券業防制洗錢及打擊資恐業務具有豐富的實地檢查經驗，課程間除分析相關違規案例，並與學員熱絡討論未來可改進方向，學員間亦彼此交換所屬公司推動防制洗錢實際經驗或執行查核所發現不足之處。課程結束後，學員皆認為此次課程有助於檢視所屬公司是否確實執行洗錢及資恐風險評估，並依風險評估結果修訂、執行防制洗錢及打擊資恐計畫，有利於業者未來相關工作推動，並希望台灣期貨交易所持續辦理相關課程或宣導說明會，以提升業者相關專業知識。

台灣期貨交易所表示，自查核期貨商2018年度洗錢及資恐風險評估、防制洗錢及打擊資恐計畫，業採取以風險基礎方法（RBA）查核機制，對期貨商依風險評級採行不同查核措施，期盼藉差異化管理機制，促使期貨業持續落實防制洗錢及打擊資恐作業。

台灣期貨交易所洗錢防制澳洲

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