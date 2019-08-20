金融帳連九年淨流出 累計13.84兆元、約六年全國稅收

2019-08-20 19:58 經濟日報 記者 經濟日報 記者 陳美君 ╱即時報導



中央銀行今（20）日公布第2季國際收支，其中金融帳連36季淨流出，累計流出規模4,454.1億美元，折合新台幣為13.84兆元，約為六年的全國總稅收。

不過，今年第2季，金融帳流出規模已見縮減，單季降至137億美元，為三季低點；而金融帳流出情況稍緩，主要是美中貿易衝突問題，讓以投信、壽險為主的金融機構，因國際風險升溫，觀望氣氛轉趨濃厚，匯出海外投資減少。

央行提供資料顯示，第2季以投信、壽險為主的居民對外證券投資匯出款為101.6億美元，為八季低點，外資也因避險風氣升溫減持台股，使非居民證券投資流出2.9億美元，金融帳下的證券投資流出104.4億美元，為八季新低。

央行官員指出，國內壽險業大買債券ETF，導致投信基金匯出款增加，甚至超過保險公司的匯出款，不過這些匯出投資海外債券的投信基金，背後的買家依舊是保險業。

至於金融帳淨流出規模縮減，央行官員認為，很可能是因為美中貿易衝突下，國際金融情勢變動劇烈，金融業者匯出投資時轉趨觀望，再加上台灣的金融環境相對穩定，資金出現暫時駐足國內的情況。

至於政府力推的海外資金回流，是否是金融帳流出縮減的另一主因？央行官員回應，目前台商資金尚未回流，暫時還沒反映在國際收支帳上。

央行指出，今年第2季經常帳順差175.6億美元，金融帳淨流出137億美元，國際收支順差24.5億美元。