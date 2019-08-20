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AIT處長酈英傑與韓國瑜為何選此處碰面？這原因耐人尋味

速解區塊鏈：比特幣付款乏人問津 虛擬貨幣支付行不行？

2019-08-20 18:43經濟日報 記者黃靖文╱即時報導

比特幣風行全球超過10年，讓挖礦蔚為風潮，一顆比特幣甚至價值高達數千美元，可是實際落地應用在支付領域卻是乏人問津。到底虛擬貨幣作為支付工具，行不行得通？為什麼比特幣難以普及在支付場景呢？【速解區塊鏈】第二集，我們採訪收付比特幣的商家，以及投入區塊鏈支付的新創業者替我們解答。

比特幣區塊鏈虛擬貨幣

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