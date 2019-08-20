一銀上海自貿區支行 搬到世茂財富大廈

2019-08-20 17:45 經濟日報 記者 經濟日報 記者 林子桓 ╱即時報導



第一銀行上海自貿區支行於19日舉行喬遷慶祝茶會，由第一銀行董事長廖燦昌親自主持，各界金融同業代表及重要客戶等嘉賓均蒞臨共襄盛舉。

第一銀行表示，上海自中國大陸經濟改革開放以來，吸引全球企業與外資銀行積極進駐，第一銀行上海分行於2010年12月23日成立，是台資銀行中第一家開業的中國大陸分行，也是第一銀行在中國大陸第一家分行。

第一銀行上海自貿試驗區支行於2014年9月30正式成立，除有效縮短服務客戶距離外，亦與上海分行攜手並進，相輔相成，提供客戶多元化金融服務，進一步滿足客戶全方面金融需求，考量支行原址距客戶往來路途遙遠，為體貼客戶就近服務，特遷至位於浦東新區的「世茂財富大廈」，提供客戶完善且專業的金融服務。

目前第一銀行在中國大陸上海、廈門、成都等地共設有四個營運據點，面對當地同業及台資銀行劇烈競爭，第一銀行採取「銀行」搭配「租賃」經營策略，依客戶屬性、所在區域及業務需求相互搭配，滿足各類客戶金融服務，進而達到最佳綜效。該行目前海外據點共計36處，其中亞洲區據點已達24處，今年除在印尼設立雅加達辦事處及金邊增設兩家支行（新速、登高），還要陸續在德國及美國設立法蘭克福及休士頓分行。