Bincentive推混合式跟投策略 今日上線

2019-08-20 17:12 經濟日報 記者 經濟日報 記者 林子桓 ╱即時報導



數字資產跟投平台 Bincentive 今（20）日推出了四支主打混和式量化策略的投資組合，能彌補單策略的邏輯不足、平均進場成本與出場價格、趨勢不明時策略會互相抵消部位，一部分減少策略失效的風險。

今年上半年度的市場大幅震動，市場有效性差，隨著比特幣價格重回 10,000 美元後，加密貨幣整體市場狀況也逐漸明朗，也讓先前因比特幣跌破 10,000 美元大關而卻步的投資人紛紛回到市場上，試圖提高收益，目前 Coinmarketcap 上收錄了2,000多種數字貨幣，投資新手要想從中篩選出優質幣種，並依據技術型分析獲利並不容易。

Bincentive 說，今天剛上線的混和式量化策略的投資組合，都具有相關性低、分散風險、回撤小、收益較高的特點。其相關性偏低意味著其組合出來的策略具有分散風險的能力。並觀察到在價格方向較不明朗時，策略的訊號會互相抵銷稀釋成本，以降低風險；而在價格方向明確時，混合式策略的訊號會相對一致，來獲得較高的報酬。

一個穩固的量化交易模型應該既能在多頭中賺錢，也能在空頭中賺錢。讓風險可控，讓資金效率提升是最量化交易中重要的兩個准則。Bincentive 正在積極打通全球更多量化交易夥伴及市場，大大提升量化策略的表現績效和增加數字資產的穩健收益。