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幫子女理財從幾歲開始 多數父母這樣做

2019-08-20 15:46聯合報 記者沈婉玉╱即時報導

北富銀推出限時「小富翁理財套餐自由選」優惠，9月底前凡小富翁帳戶完成指定任務，可...
北富銀推出限時「小富翁理財套餐自由選」優惠，9月底前凡小富翁帳戶完成指定任務，可享新台幣活儲加碼0.3%、美元定存3個月期3%、基金手續費最低1折的好康，新戶再加碼送誠品禮券。圖／北富銀提供
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天下父母心！少子化浪潮下，愈來愈多父母早早便為孩子開立專屬的銀行帳戶。台北富邦銀行小富翁帳戶數據分析顯示，至今年6月底，小富翁帳戶總戶數已接近25萬，平均每位小富翁資產超過38萬元。其中，5歲以下開戶占比超過30%，顯示大多數父母在孩子5歲前，就已經早早為子女籌畫金錢大事。

北富銀表示，每年小富翁帳戶在2~3月及7~8月為兩大開戶尖峰，大多數父母趁著農曆春節前後及暑假期間，為孩子開立小富翁帳戶。

北富銀1999年率先推出小富翁帳戶，除有專屬金融卡與存摺，一本存摺可同時管理新台幣、外幣與信託基金投資等多種資產，便於父母為孩子規畫多元的投資理財配置，深受客戶歡迎。至今年6月底止，北富銀已有近25萬位小富翁，而每位小富翁的平均資產超過38萬元。

北富銀個金總處長郭倍廷表示，現代父母生得少，願意投注更多資源在孩子身上，且隨著理財觀念的普及，更多父母在孩子還小的時候，就開立小富翁帳戶，專款專用。

北富銀小富翁帳戶每年穩定成長，平均每年新開戶數超過1萬戶，以每年的開戶熱門期間來看，開戶的小朋友以5歲以下為最大宗，其次為6~9歲，顯示小富翁的父母多在孩子學齡前，就為孩子開立專屬帳戶，及早為孩子打好理財的基礎。

北富銀台北富邦銀行金融卡

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