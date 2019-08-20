富士達保經推出全新「富士達AI機器人」系統

2019-08-20 15:37 經濟日報 記者 經濟日報 記者 陳怡慈 ╱即時報導



富士達保險經紀人甫於今年6月發布全新品牌識別，主打「不只懂保險，我們更懂你」系列廣告，傳遞活力且溫暖的品牌新形象。8 月起，因應行動數位趨勢，投入大量資源開發「富士達AI機器人」系統。

這項全新的行動智能系統，除了讓業務同仁能快速取得公司各項資源外，更可透過快速查詢商品資訊、第一時間掌握保單狀態，進而精 準且有效率地服務保戶，讓大眾感受富士達保經最專業且溫暖的服務。

富士達保經董事長廖學茂表示，這幾年 FinTech（金融科技）已對金融產業產生巨大變革，保險業也無法避免，「我們要跟上這股科技創新浪潮，才能提供更加快速、有效率的服務，不在社會趨勢下被淘汰」。

他說，富士達一向都很重視業務同仁的專業素養及服務品質，這次全新推出的富士達AI機器人系統，希望能協助同仁更專注於提供保戶優質服務，展現富士達的專業、誠信、負責任的精神。

富士達 AI 機器人系統提供富士達業務同仁多項便利功能。整合公司內部資源的功能，包含：重要公文、競賽業績等資訊查詢、線上觀看教育訓練課程，若需要調閱商品資訊或代理費率，只要動一動手指，即可方便取得。

保單投保進度及保單照會等資訊，也會透過系統自動推播給業務同仁，讓業務同仁能夠迅速了解情況並處理，減少不必要的等待時間，讓保戶更迅速獲得保障。

系統上線至今，絕大多數同仁使用後都相當讚賞並表示，「只要手機在手隨時隨地都可掌握所有資訊，也能大幅降低查找資料的時間，確實非常好用」。

富士達保經成立至今已邁入第 13 年，今年主打「不只懂保險，我們更懂你」口號， 希望傳達富士達了解客戶的真正需求，能提供最專業、優質的保險規劃服務。