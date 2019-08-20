台彩發威！公益彩券銷售金額年增16%

2019-08-20 12:21 經濟日報 記者 經濟日報 記者 陳怡慈 ╱即時報導



台灣彩券公司總經理蔡國基19日表示，今年1月1日到8月18日，公益彩券銷售金額900億元、年增16%，主因商品創新、獎項調整、行銷更活潑等策略所致。

台彩公司19日舉行中秋加碼與中職人氣王「恰恰」彭政閔引退紀念刮刮樂上市記者會，蔡國基會後受訪指出，今年至8月18日，電腦型公益彩券銷售金額416億元、年增11%；刮刮樂銷售金額484億元、年增20%。

蔡國基表示，每年第1季的公益彩券銷售金額，約占整體銷售金額60%，堪稱重中之重。台彩今年春節推出創新產品，刮刮樂「2,000萬超級紅包」，賣到缺貨，該款刮刮樂除了首創獎金加商品獎項，另也改變獎金結構。

「2,000萬超級紅包」的二獎，除了獎金200萬元，還可獲得一部賓士車；中獎率雖下修至69.33%，但增加很多5,000元的獎項，從以往11萬多個增至38萬多個，等於創造很多有感獎金（又稱熱議獎金）。

蔡國基說，台彩公司也找來嚴正嵐、蔡振南兩位不同世代的明星，在春節期間拍攝兩支廣告，行銷風格更加活潑。

電腦型彩券方面，台彩公司今年首創大樂透端午加開百組百萬，寫下2014年第四屆公益彩券上路以來加碼成效最好紀錄，銷售金額增加4億元。

今年8月12日開出20.47億元頭獎的威力彩，蔡國基說，在47期連槓效應下，也創造68億元的銷售成績。