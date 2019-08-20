元大銀行家庭會員制度 創造家庭財富最大價值

2019-08-20 10:09 經濟日報 記者 經濟日報 記者 廖賢龍 ╱即時報導



每到寒暑假期間，便是家庭旅遊的旺季，旅遊基金的準備也成了家庭理財中重要的目標之一。元大銀行自今年1月起推出「家庭會員」制度，將個人會員的概念，延伸至家庭為單位的整合理財需求，並透過專屬的理專服務，針對不同階段理財需求，給予最適合的投資方向建議。

元大銀行表示家庭旅遊基金除了大部份來自於家長的定期儲蓄及投資收益外，也可以透過教育孩子們從自己的帳戶中提領金額參與，或是在旅程中使用自己的錢購買喜歡的紀念品，並藉機教導孩子「需要」與「想要」購買的差異性，都能讓孩子們更珍惜每一趟的旅行。

理財教育一直是家庭教育中重要的一環，就連巴菲特都認為：理財教育要從小開始！因此建議家長應該及早為每個孩子開立個人銀行帳戶，讓孩子定期將壓歲錢、零用錢及獎學金都存進帳戶中，從小學習管控金錢、累積理財觀念。未來孩子們就讀大學，或是出國遊學、留學時，也能直接從個人帳戶提領學費與生活費，直到經濟完全獨立。

家庭理財除了要支付日常生活開銷及緊急預備金外，還須提早準備旅遊基金、教育教金及退休金等。為了讓家庭理財發揮更大的效益，元大銀行推出的家庭會員制度，全面評估家庭整體財務狀況、資產配置，以往銀行所提供的會員權益及優惠，都只有高資產的客戶才能享有，加入家庭會員後，孩子們也同樣享有會員權益優惠，包括每月臨櫃存匯交易和自動化通路交易免手續費、理財商品申購、房貸申辦優惠等。

2019年9月底前，元大銀行家庭會員再推出迎賓禮活動，凡在活動期間加入成為家庭會員，都可獲得限量迎賓禮「筷鑽環保餐具組」。