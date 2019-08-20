親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
財經焦點
科技產業
金融要聞
稅務法務
產業綜合
房市情報

女友遭綁架與綁匪閃婚！綠帽男戀情「狗血」大轉彎

獨裁者崛起的歷史關鍵？義大利靠收編企業家

元大銀行家庭會員制度 創造家庭財富最大價值

2019-08-20 10:09經濟日報 記者廖賢龍╱即時報導

每到寒暑假期間，便是家庭旅遊的旺季，旅遊基金的準備也成了家庭理財中重要的目標之一。元大銀行自今年1月起推出「家庭會員」制度，將個人會員的概念，延伸至家庭為單位的整合理財需求，並透過專屬的理專服務，針對不同階段理財需求，給予最適合的投資方向建議。

元大銀行表示家庭旅遊基金除了大部份來自於家長的定期儲蓄及投資收益外，也可以透過教育孩子們從自己的帳戶中提領金額參與，或是在旅程中使用自己的錢購買喜歡的紀念品，並藉機教導孩子「需要」與「想要」購買的差異性，都能讓孩子們更珍惜每一趟的旅行。

理財教育一直是家庭教育中重要的一環，就連巴菲特都認為：理財教育要從小開始！因此建議家長應該及早為每個孩子開立個人銀行帳戶，讓孩子定期將壓歲錢、零用錢及獎學金都存進帳戶中，從小學習管控金錢、累積理財觀念。未來孩子們就讀大學，或是出國遊學、留學時，也能直接從個人帳戶提領學費與生活費，直到經濟完全獨立。

家庭理財除了要支付日常生活開銷及緊急預備金外，還須提早準備旅遊基金、教育教金及退休金等。為了讓家庭理財發揮更大的效益，元大銀行推出的家庭會員制度，全面評估家庭整體財務狀況、資產配置，以往銀行所提供的會員權益及優惠，都只有高資產的客戶才能享有，加入家庭會員後，孩子們也同樣享有會員權益優惠，包括每月臨櫃存匯交易和自動化通路交易免手續費、理財商品申購、房貸申辦優惠等。

2019年9月底前，元大銀行家庭會員再推出迎賓禮活動，凡在活動期間加入成為家庭會員，都可獲得限量迎賓禮「筷鑽環保餐具組」。

另外，家庭會員整年度達指定門檻，還能獲得「國內頂級飯店免費住宿」或「五星級餐廳免費用餐」等專屬權益好禮。

圖說：元大銀行家庭會員制度，9月底前加入送限量迎賓禮。 圖／元大銀行提供
圖說：元大銀行家庭會員制度，9月底前加入送限量迎賓禮。 圖／元大銀行提供
分享

元大退休金房貸
【台北約會地圖】行程這樣排~來場浪漫韓系約會吧→

相關新聞

企業發債潮 今年衝3,000億

2019-08-19 23:56

10年期殖利率 連兩升

2019-08-19 23:56

債券ETF規模衝兆元 觸動警鈴

2019-08-19 23:55

金管會請喝咖啡 聚焦四議題

2019-08-19 23:54

業者：債券ETF新舊商品管制不公

2019-08-19 23:53

高雄銀總座 陳長義接任

2019-08-19 23:52

台企銀私募 引資國發基金

2019-08-19 23:52

公銀衝卡量 叩關500萬張

2019-08-19 23:48

國際金價後市看俏 黃金存摺買盤增加

2019-08-19 20:50

顧立雄找投信業喝咖啡 要求債券ETF投資人分散

2019-08-19 18:58

48％台灣人沒刷卡 信用小白2招讓銀行給高分

2019-08-19 18:54

金管會邀投信喝咖啡 討論四大議題

2019-08-19 18:44

市場心態保守 新台幣區間波動小升1.4分

2019-08-19 18:16

新台幣升1.4分 收31.352元

2019-08-19 16:15

保單權益怎麼顧 五關鍵數字報你知

2019-08-19 15:55

家庭醫療保障規劃 壽險業建議開學前重新檢視

2019-08-19 14:56

辦卡迷思！自查聯徵不影響信用…但這麼做可能被退件

2019-08-19 14:31

自家人五鬼搬運 永達學院老董涉掏空校產

2019-07-26 14:53
看更多

熱門文章

美中貿易戰台灣倒一片 惟這產業一枝獨秀產值大增

2019-08-19 18:45

48％台灣人沒刷卡 信用小白2招讓銀行給高分

2019-08-19 18:54

移轉生產基地是練肖話？謝金河：現在來檢視卓桐華的話

2019-08-19 15:51

顧立雄找投信業喝咖啡 要求債券ETF投資人分散

2019-08-19 18:58

陸客不來！陸籍航空開始減班、縮小機型

2019-08-19 18:46

辦卡迷思！自查聯徵不影響信用…但這麼做可能被退件

2019-08-19 14:31

華為寬限期再延90天 台系鏈有望一路旺到年底

2019-08-19 23:39

兩大迷失不要犯 「黃金三角」找出退休新方向

2019-08-19 14:47

經濟解析／華為去美國化勢在必行 這個產業最受惠

2019-08-19 16:48

國際金價後市看俏 黃金存摺買盤增加

2019-08-19 20:50

宏達電快速填息 毛利率連6季成長

2019-08-19 12:03

群創3新品 明年擬量產

2019-08-19 14:40

台船潛舉式終極貨船 躍上國家地理頻道

2019-08-19 20:54

勞部預告 取消國營事業縮短輪班間隔

2019-08-19 14:40

高銀新總座一波三折 台企銀副總9月退休後將接任

2019-08-19 19:53

夏普勞資爭議涉結構問題 戴正吳遺憾不排除回僱

2019-08-19 16:19

友達獲2019「顯示器元件產品技術獎」

2019-08-19 14:11

國泰航空宣布 吳潔文出任香港快運行政總裁

2019-08-19 20:29

保單權益怎麼顧 五關鍵數字報你知

2019-08-19 15:55

勞動部明預告 取消鬆綁中油、台電、台糖人員輪班間隔

2019-08-19 14:23

保障勞工訴訟權益 勞動事件法109年元旦施行

2019-08-19 13:22

政院衝刺太陽光電 瞄準工業區

2019-08-20 01:21

堅定談話一槌定音 中鋼：Q4鋼價將開平高盤

2019-08-20 00:50

新Apple Watch有影 台廠樂

2019-08-19 23:34

外資連三買 宏達電開盤1分鐘完成填息

2019-08-19 12:32

金管會邀投信喝咖啡 討論四大議題

2019-08-19 18:44

雇主從薪資扣退休金 違法！

2019-08-19 14:25

一顆蘋果救台股...高度仰賴蘋單 台廠能抗震？

2019-08-20 00:27

債券ETF規模衝兆元 觸動警鈴

2019-08-19 23:55

勞基法二修後 勞動部首次訂鬆綁七休一評估原則

2019-08-19 14:21

加勞退新制 舊制年資會不見嗎？

2019-08-19 14:24

誰繳土增稅 要看移轉類型

2019-08-19 23:12

工業區容積獎勵 擬大幅加碼

2019-08-20 00:10

鴻海深耕工業大數據 結合專業機械雲發展經驗

2019-08-19 13:43

企業發債潮 今年衝3,000億

2019-08-19 23:56

名家觀點／川普濫用三大渠道優勢 恐遭反噬

2019-08-20 00:23

紅色穿戴鏈 步步進逼台廠

2019-08-19 23:35

金管會請喝咖啡 聚焦四議題

2019-08-19 23:54

公銀衝卡量 叩關500萬張

2019-08-19 23:48

5G專網釋出 衝擊拍賣價格

2019-08-19 23:12
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top