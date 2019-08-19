高銀新總座一波三折 台企銀副總9月退休後將接任

2019-08-19 19:53 經濟日報 記者 經濟日報 記者 林子桓 ╱即時報導



高雄銀行自7月16日原任總經理王進安退休後，至今已發布兩次異動案，該行今（19）日再發布重訊，將由現任台灣企銀副總經理陳長義接任，待金管會核准。相關人士指出，最快於9月接任。

高雄銀行總座人選可說是一波三折，市場曾傳出王進安是因慶富案遭逼退，導致7月18日該行召開董事會時，雖然獨立董事林文淵對新人選、台灣企銀南二區營運處處長黃文修表示反對意見，但仍順利完成這項人事案。

7月26日，高雄銀行再度發布重訊稱，接獲黃文修書面表示，「雖業已經董事會通過，惟仍有獨立董事表達不同意意見，為期高雄銀行業務順暢推動，擬婉拒接任總經理職務。」由於事情來得急迫，當天則公告說，由高銀副總陳守仁代理總經理一職。

終於在今天，高銀公告新任總經理人選，由陳長義接任，結束一波三折的總經理人事案。同時，台灣企銀也於今天晚間時公告，發言人則由副總經理張志堅接任。

高銀董事長朱潤逢今天表示，由於黃文修與家人討論後，仍決定留在台灣企銀服務，之後就繼續尋找新人選。他說，陳長義在台企銀服務36年，從辦事員出身，歷任分行經理、營業部經理、授管部經理，一路往上攀爬至副總經理一職，如今老搭檔退休後，願意到高銀服務，非常高興。

據了解，台灣企銀今年下半年將有兩件副總經理退休案，一件是陳長義將於9月1日退休，將轉戰高雄銀行，將由業務發展部協理林昌裕；另一件則是副總經理、法遵長吳美葉將於10月退休，遺缺由現任負責海外市場的副總王亦允接任，人資處處長欒家瑞升任。