顧立雄找投信業喝咖啡 要求債券ETF投資人分散

2019-08-19 18:58 聯合報 記者 聯合報 記者 戴瑞瑤 ╱即時報導



金管會主委顧立雄。本報資料照片 分享 facebook 金管會今(19日)召集39家投信事業負責人舉行會議，由金管會主委顧立雄親自主持。會中強調兩重點：第一是日前有壽險公司幾乎包下整檔債券ETF，將規定新掛牌的債券ETF單一投資人不得超過5成、半年內要降到3成；第二是目前基金公司以「銷售額」計算獎勵金易產生不當銷售，明年起以「基金規模」(AUM)計算通路報酬。

金管會今年初就盯上多家壽險公司「包下」整檔債券ETF，單一壽險公司投資單一檔債券ETF高達8成以上，甚至有超過9成的。金管會決議推行ETF投資人分散性的管理措施，要求目前已發行且高集中度的債券ETF須提改善計畫，在半年到1年內單一投資人要降到7成以下；針對新掛牌的債券ETF，單一投資人不得超過5成、半年內要降到3成。若有未達標者，恐無法發行新的債券ETF。

另外，金管會也將於明年全面改變基金通路的報酬計算方式。證期局官員說，現在是以「銷售額」作為銷售獎勵金計算，易產生不當銷售行為。去年3月金管會召集銀行公會、信託業公會、投信投顧公會開會後，決議改為以「基金規模」(AUM)計算通路報酬，也就是以銷售機構推廣活動期間客戶的基金存量計算，明年起正式上路。