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保單權益怎麼顧 五關鍵數字報你知

2019-08-19 15:55經濟日報 記者陳怡慈╱即時報導

保單條款對很多人來講，經常覺得霧煞煞。示意圖／ingimage
保單條款對很多人來講，經常覺得霧煞煞。示意圖／ingimage
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保單條款對很多人來講，經常覺得霧煞煞。第一金人壽19日表示，掌握投保當下、契約期間、理賠申請等三階段的五個關鍵數字，有助顧及自身權益。

一、投保當下：十天契撤期、等待369

如同網路購物有七天鑑賞期，買保險也有「十天」的契約撤銷期。

第一金人壽總經理林元輝表示，如果投保後才發現不合適，可於保單送達隔日起，在10天內提出書面申請，將不適合自己的保單「退貨」。

如果投保的是醫療險、重大疾病險或癌症險，需留意保單條款中的「等待期間」。

林元輝解釋，為避免保戶帶病投保，上述三種健康險，常見等待期分別為：30天、60天或90天。

保戶生病申請理賠時，保險公司第一個確認的是發生疾病的時間點，是不是在等待期滿之後。

二、契約期間：保單效力兩大防線─30天寬限期及二年內復效

買到保單後，下一步為準時繳交保費；選擇月繳的保戶容易養成繳費習慣，但若拉長到半年、甚至一年才繳一次保費，難免會不小心漏繳。

第一金人壽指出，保險公司會在繳費快截止前，先催告要保人繳交保費，並從催告到達隔日起，開始計算「30天」的寬限期。

如果保戶因為經濟因素無法繳交保費而致保單進入停效，要保人可以於保單停效的「兩年」內申請保單復效，但建議保戶於停效後的「六個月」內盡速申請復效，因為這時候提出申請，只要繳清應繳之保費及相關費用即可。

如果超過六個月，保險公司有可能要求保戶提供健康聲明書、體檢報告書及病歷資料等「可保證明」，流程相對繁瑣，也有可能因為保戶身體狀況已達到拒保程度，讓復效申請遭到拒絕。

三、理賠申請：事故發生後，兩年內一定要申請理賠

當不幸發生意外或罹患疾病時，保戶應於十天內主動告知保險公司事故已發生，並於「兩年」內申請理賠，才不會超過理賠的請求時效。

第一金人壽表示，意外或疾病發生時，即時獲得保險金是關鍵，建議民眾每年固定執行全家人的保單健檢，不僅能藉此確認保障內容及額度是否足夠，更能確保發生意外或疾病時，家庭成員都知道可向哪間保險公司申請理賠。

保單保險金理賠
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