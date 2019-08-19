開戶年輕化！北富銀擁25萬小富翁 平均資產38萬元

2019-08-19 15:48 經濟日報 記者 經濟日報 記者 葉憶如 ╱即時報導



兒童帳戶開戶年輕化！台北富邦銀行小富翁帳戶5歲以下開戶佔比逾3成。且每年以2~3月、7~8月為兩大開戶尖峰。北富銀提供。 分享 facebook 少子化浪潮下，愈來愈多父母早早便為孩子開立專屬的銀行帳戶。台北富邦銀行小富翁帳戶數據分析顯示，至今年6月底，小富翁帳戶總戶數已接近25萬。其中，5歲以下開戶占比超過30%，且每年以2~3月、7~8月為兩大開戶尖峰，顯示大多數父母趁著農曆春節前後、暑假期間，為孩子開立小富翁帳戶。

北富銀1999年率先推出小富翁帳戶，除了有專屬金融卡與存摺，一本存摺可同時管理多種資產（含新台幣、外幣與信託基金投資等帳戶），便於父母為孩子規劃多元的投資理財配置，深受客戶歡迎。至今年6月底止，北富銀已有近25萬位小富翁，而每位小富翁的平均資產超過新台幣38萬元。

北富銀個金總處長郭倍廷表示，現代父母生得少，願意投注更多資源在孩子身上，且隨著理財觀念的普及，更多父母在孩子還小的時候，就開立小富翁帳戶，專款專用，北富銀小富翁帳戶每年穩定成長，平均每年新開戶數超過1萬戶，以每年的開戶熱門期間來看，開戶的小朋友以5歲以下為最大宗，其次為6~9歲，顯示小富翁的父母多在孩子學齡前，就為孩子開立專屬帳戶，及早為孩子打好理財的基礎。

為協助父母累積子女的教育金，甚至是幫孩子準備好第一桶金，北富銀推出限時「小富翁理財套餐自由選」優惠，9月30前只要是未滿20歲的小富翁帳戶，完成指定任務，可享新台幣活儲加碼0.3%、美元定存3個月期3%、基金手續費最低1折與與單筆4折的優惠的好康，新戶再加碼送誠品禮券。