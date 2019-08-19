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辦卡迷思！自查聯徵不影響信用…但這麼做可能被退件

2019-08-19 14:31經濟日報 記者葉憶如╱即時報導

金融「信用」代表一個人償還債務的表現、能力，金融機構會依據個人信用狀況來評估是否與之往來以及適用利率，例如是否核發信用卡、貸款，而除了貸款利率個人化之外，銀行每三個月也會依據持卡人的信用狀況調整信用卡的循環信用利率。坊間有很多的錯誤迷思，例如以為頻繁自查聯徵紀錄會影響個人信用評分，其實不會，但是有些人為了「比價」，多次向不同金融機構申請信用卡「盲測」，反而才會影響申請信用卡，太頻繁恐怕會因此遭金融機構懷疑而退件，申請不到想辦的信用卡。

用作為與金融機構往來的重要依據之一，但台灣民眾了解「信用」嗎？ 「個人信用經濟」活躍嗎？Money101整理數據發現，2018年僅有不到3%的成年人欲了解自己的信用狀況；同一年，約有468.9萬人申請貸款，1110.7萬人持有信用卡。但據世界銀行2018年統計，台灣還是有47.9%的人未使用過信用卡或消費性信用貸款。

個人信用評分從200分到800分，影響評分的因素包含這五項：繳款行為、信用擴張程度、負債型態風險高低、信用歷史長度以及新業務的申請狀態。許多人誤以為自查信用報告會影響自己的信用評分，其實不然；會影響信用評分的僅有以「申請貸款」為由的新業務查詢才會計入次數，且30天內的多次查詢只會紀錄為1次。

民眾向銀行申請金融商品時，並無法100%確定銀行是否會審核通過以及適用利率，為了比價，多次向不同金融機構申請信用卡、貸款，這種狀況，如同盲測，反而拉高自己的信用風險，恐拉遠獲取金融服務的距離。

值得留意的是，所有的新業務查詢，依然會完整地揭露，因此，即使申請信用卡不計入信用評分標準，揭露資訊仍可作為銀行內部審核是否過件之條件。

如何培養信用，提升自己的信用分數，Money101台灣董事總經理周純如提到，民眾一開始可以透過信用卡與銀行建立持續性的往來關係，當持有信用卡超過三個月，且都有刷卡消費，也就是進行信用交易，更重要的是，按時將卡費在期限內全額繳清，就能建立良好的信用軌跡。

Money101母公司CompareAsiaGroup今日宣布獲得國際消費者信用資訊巨頭Experian（益博睿）注資6.2億元，雙方成為戰略夥伴，聯手振興信用經濟。Money101將透過益博睿的先進技術，協助台灣民眾以更有效率、快速的方式獲取與自身條件、需求相符的金融產品。

Money101台灣董事總經理周純如表示，「Money101與CompareAsiaGroup自成立起，一直以深耕金融教育為首要任務，以普惠金融為目標。金融教育包含讓民眾懂得分析自身財務需求，乃至於了解如何與金融機構往來，才能為自己更有效地挑選最適合金融工具。」此次與世界領先資訊服務公司益博睿合作，其中一項令人相當振奮的內容為：Money101將透過母公司CompareAsiaGroup使用益博睿的雲端智能平台「Experian One」，以其中先進技術著力於數位引導平台、決策管理和資格評分服務。

Experian（益博睿）亞太區執行長 Ben Elliott認為，普惠金融的挑戰並不僅限於新興市場，許多已開發市場，如台灣、香港和新加坡的消費者，即便當他們想要申請金融產品或是爲未來的財務做打算，仍會面臨不同的阻礙。益博睿很高興能與值得信賴的業界翹楚CompareAsiaGroup成為策略性合作夥伴，一同進行這項重大的任務，致力於提升亞太區整體消費者的理財知識及優化獲取金融服務的流程。

CompareAsiaGroup 執行長 Sam Allen表示，透過益博睿資金、智能技術的挹注，將有助於台灣民眾作出更加睿智的金融決策，從比較金融產品、媒合自身需求與條件，乃至於獲取金融服務，都能享受科技所帶來之個人化過程。CompareAsiaGroup的目標是，以數據、科技，讓亞太地區消費者能便捷地獲得各種資源，改善自己的財務狀況，以建立更健康財務生活。

若濫用信用卡額度，容易一不小心就有了卡債。 圖／聯合報系資料照片
若濫用信用卡額度，容易一不小心就有了卡債。 圖／聯合報系資料照片
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