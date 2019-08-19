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法人大買T50反 分析師：台股下測機率高

2019-08-19 03:34經濟日報 記者廖賢龍╱即時報導

期貨分析師 林昌興

震盪格局下，全球風險意識升高，短期來說，除了美國近遠月殖利率倒掛外，其餘就是對於下半年貿易戰，還有香港市場的不確定性：

1.台股上檔壓力重：

台股雖然區間來回震盪，短期走勢不是開低走高、就是開高走低，並沒有連續趨勢，加上美股連續兩次重挫後台股都是開低走高，所以，市場做空的力量都在底部被強力軋空；反之，三大法人對台股態度沒有那麼積極，上周賣超第一名就是台灣50賣超兩萬多張，而且連續賣出態勢尚未減緩，另一方面，也難得看到法人買超五萬多張的T50反（00632R），T50反的籌碼是三大法人買融資下降的情況下，本周台股應該還有往下測試的機會。

2.A股拉高結算：

上周五是大陸股市滬深300的指數期貨結算，當天股指期貨就是開低走高，相對結算在最高，相對應代表權值股的上証50當天就留下壓力沉重的上影線，就過去經驗顯示8月的滬深300指數拉高結算後，是為了基金和法人次月放空來避險的部位，因此，特別留意本周在00637L和00633L等大量交易的兩倍槓桿 ETF的法人和融資的變化，短線做多中長期偏空操作，相對比較有贏面。

3.香港系列ETF

恆生指數近期波動相當大，相對機會也是非常多。恆生指數這一波已經從29,000跌到25,000跌掉快4,000點，上周一天之內，高低點波動也有800點之多，不論是放空或做多的投資人都不一定拿得住，因此，如果對香港市場有看法的投資人，可以考慮直接投資恆生指數期貨的ETF，其中，香港反1和香港正2分別代表放空恆指或兩倍做多恆指的槓桿型ETF，也能夠成為對抗風險時，建立在亞洲資產部位的投資組合之一。

興哥TalkShow – ETF最前線單元：https://youtu.be/3eMv3Sxq_es

ETF領航大師林昌興（林昌興/提供）
ETF領航大師林昌興（林昌興/提供）
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台股香港ETF
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