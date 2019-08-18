銀行賠錢也要做...只為了養客戶

2019-08-18 22:43 聯合報 記者 聯合報 記者 戴瑞瑤 ╱即時報導



數位帳戶除了高利率外，多家銀行也用高現金回饋卡搶市，民眾辦現金回饋信用卡綁數位帳戶扣款，回饋率會更高，也因此吸引更多新戶加入，但越高的現金回饋、越多卡友加入，對銀行來說更是一大負擔，但賠錢也要做的主因，就是希望「養客戶」。

信用卡綁數位帳戶已成為銀行擴大數位帳戶數的策略之一，像台新銀行兩年內發行兩張「神卡」，一張針對數位消費給予2.5%現金回饋，另一張針對海外消費給出1.8%現金回饋，但綁Richart數位帳戶就可各增加1%現金回饋，帶動Richart開戶數高達136戶。另包括兆豐、遠銀、華南、永豐、彰銀也都採信用卡綁訂旗下數位帳戶自動扣款，回饋率就加碼0.5%到1%。

假設某銀行發行一張不限消費給予2%的現金回饋、沒有上限的信用卡，一般的收單手續費約1.5%，等於卡友每一筆消費銀行要倒賠0.5%，假設該卡1個月的簽帳金額約5億元，在未綁訂數位帳戶的情況下銀行1個月成本約250萬元；但假設綁定數位帳戶可以再加碼1%的回饋，銀行等於每月要多出500萬元成本。這還不包含銀行請代言人、買廣告的行銷成本、新戶禮等贈品。

銀行業者表示，基本上現金回饋給到1.2%到1.5%以上就算是賠錢在做，綁定數位帳戶加碼回會成本會更高，但同時可以增加數位帳戶的使用者，客戶看到數位帳戶提供的其他優惠，更能加深客戶對銀行的黏著度。