親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
財經焦點
科技產業
金融要聞
稅務法務
產業綜合
房市情報

銀行賠錢也要做...只為了養客戶

2019-08-18 22:43聯合報 記者戴瑞瑤╱即時報導

數位帳戶除了高利率外，多家銀行也用高現金回饋卡搶市，民眾辦現金回饋信用卡綁數位帳戶扣款，回饋率會更高，也因此吸引更多新戶加入，但越高的現金回饋、越多卡友加入，對銀行來說更是一大負擔，但賠錢也要做的主因，就是希望「養客戶」。

信用卡綁數位帳戶已成為銀行擴大數位帳戶數的策略之一，像台新銀行兩年內發行兩張「神卡」，一張針對數位消費給予2.5%現金回饋，另一張針對海外消費給出1.8%現金回饋，但綁Richart數位帳戶就可各增加1%現金回饋，帶動Richart開戶數高達136戶。另包括兆豐、遠銀、華南、永豐、彰銀也都採信用卡綁訂旗下數位帳戶自動扣款，回饋率就加碼0.5%到1%。

假設某銀行發行一張不限消費給予2%的現金回饋、沒有上限的信用卡，一般的收單手續費約1.5%，等於卡友每一筆消費銀行要倒賠0.5%，假設該卡1個月的簽帳金額約5億元，在未綁訂數位帳戶的情況下銀行1個月成本約250萬元；但假設綁定數位帳戶可以再加碼1%的回饋，銀行等於每月要多出500萬元成本。這還不包含銀行請代言人、買廣告的行銷成本、新戶禮等贈品。

銀行業者表示，基本上現金回饋給到1.2%到1.5%以上就算是賠錢在做，綁定數位帳戶加碼回會成本會更高，但同時可以增加數位帳戶的使用者，客戶看到數位帳戶提供的其他優惠，更能加深客戶對銀行的黏著度。

為何賠錢也要做？銀行主管說，都是為了「養客戶」，現在會常跑分行大多是高資產或年長的客戶，而年輕族群習慣用手機搞定一切、不愛跑分行，也不喜歡行員或理專的推銷，對於老銀行來說是最難接觸到一塊。雖然年輕人資金較少，但年輕人會長大，未來會買房、家庭理財等需求，如果銀行在他年輕時就跟他有所接觸，未來這群年輕人買房需要貸款時自然會找他往來已久、信賴的銀行。

數位帳戶除了高利率外，多家銀行也用高現金回饋卡搶市。本報資料照片
數位帳戶除了高利率外，多家銀行也用高現金回饋卡搶市。本報資料照片
分享

數位帳戶信用卡買房
【台北約會地圖】行程這樣排~來場浪漫韓系約會吧→

相關新聞

結婚金飾變貴 業者：趁金價回檔1480美元可買

2019-08-18 16:36

純網銀禁掠奪式競爭　數位帳戶高利競爭早已開打

2019-08-18 22:38

11月8日上路…實支實付險 每人限買3張

2019-08-18 00:36

匯市最前線／台幣波動大 觀望氣氛濃

2019-08-17 23:22

國壽承保658億微型保險 業界第一

2019-08-17 22:47

桃園、雙北、花東 微型保險排前五名

2019-08-17 22:47

微型保險十年…65萬人投保 占人口近3%

2019-08-17 22:47

自家人五鬼搬運 永達學院老董涉掏空校產

2019-07-26 14:53

熱門文章

11月8日上路…實支實付險 每人限買3張

2019-08-18 00:36

獨／星宇航空第二波航線獲准 澳門一條、越南四條航線

2019-08-18 13:41

全球經濟衰退警鈴響台灣為何能偏安？ 謝金河點出原因

2019-08-18 09:16

光學指紋辨識夯 台廠快攻

2019-08-17 23:59

康那香投資17億蓋新廠 86歲老董研發出「布」電池

2019-08-18 17:51

工具機業慘放無薪假 經部3箭搶救

2019-08-18 00:38

獨／陸客來台中轉名存實亡 三年半只來近千人

2019-08-18 13:40

節能家電減稅 不滿2個月帶動19萬台換機潮

2019-08-18 10:28

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top