純網銀禁掠奪式競爭 數位帳戶高利競爭早已開打

2019-08-18 22:38 聯合報 記者 聯合報 記者 戴瑞瑤 ╱即時報導



金管會主委顧立雄7月底公布純網銀榜單當天，也表示禁止純網銀做「掠奪式競爭」，但其實傳統銀行在數位金融上的殺價競爭早已展開，最大戰場就在數位帳戶，許多家銀行數位帳戶的最高新台幣活儲利率都達1%以上，跟一般傳統活儲利率0.2%，差了至少5倍之多。

根據金管會統計，截至今年6月底全台共有28家銀行開辦數位帳戶，目前全台數位帳戶開戶數已經逾200萬戶，截至6月底共233萬戶。其中市場上以台新銀行開戶數突破百萬最多，王道銀行、國泰世華銀行也都有30萬以上的開戶數，華南銀行、兆豐銀行各別是7萬戶、4萬戶。

綜觀上述較多人用的5家銀行數位帳戶，當中就有4家銀行主打最高新台幣活儲利率達1%以上，使用人數最多的台新銀行Richart就主打帳戶存款餘額新台幣50萬以下最高活存利率1%；不讓台新專美於前，華南銀行SnY數位帳戶、星展銀行星禧數位帳戶也都推出新台幣存款10萬元以下有1.1%的年利率；兆豐銀行MegaLite數位帳戶也推出新台幣存款10萬元以下有1.2%年息；王道銀行針對新戶給予新台幣年息1.2%搶市，硬是比華南、星展多出0.1%。

這顯見高利率已經成為各家銀行數位帳戶的基本賣點，就連公股行庫也都跳進來搶食大餅，每家銀行都在比利率，很難不打價格戰。數位存款帳戶利率是否已經呈現不當競爭？甚至是金管會最不希望看到的虧本競爭？銀行局官員說，存款利率依照規定是要對外公告，數位帳戶存款利率是否有不當競爭，這些都仍在觀察當中。但不能只單從數位存款戶利率高來看，數位帳戶還有提供轉帳優惠跟信用卡優惠，這些是各公司行銷考量，「但就目前來看沒有不當競爭的問題。」

銀行局官員坦言，數位帳戶本身對銀行來說是很花錢的，存款利率越高銀行成本會更高，但背後也會帶來其他業務收益，包括財富管理、信用卡、小額借款等業務，開戶數越多在其他業務上也會較有利，每家銀行都會訂定出內部KPI，相信各銀行不會想做賠本生意。

銀行業者坦言，數位帳戶確實不好做，數位帳戶主打的都是年輕人，現在網路資訊發達，年輕人擅長用網路比較，只要利率或回饋比其他家少，客戶很快就會跑掉，不可能不競爭。