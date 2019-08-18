親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
財經焦點
科技產業
金融要聞
稅務法務
產業綜合
房市情報

純網銀禁掠奪式競爭　數位帳戶高利競爭早已開打

2019-08-18 22:38聯合報 記者戴瑞瑤╱即時報導

金管會主委顧立雄7月底公布純網銀榜單當天，也表示禁止純網銀做「掠奪式競爭」，但其實傳統銀行在數位金融上的殺價競爭早已展開，最大戰場就在數位帳戶，許多家銀行數位帳戶的最高新台幣活儲利率都達1%以上，跟一般傳統活儲利率0.2%，差了至少5倍之多。

根據金管會統計，截至今年6月底全台共有28家銀行開辦數位帳戶，目前全台數位帳戶開戶數已經逾200萬戶，截至6月底共233萬戶。其中市場上以台新銀行開戶數突破百萬最多，王道銀行、國泰世華銀行也都有30萬以上的開戶數，華南銀行、兆豐銀行各別是7萬戶、4萬戶。

綜觀上述較多人用的5家銀行數位帳戶，當中就有4家銀行主打最高新台幣活儲利率達1%以上，使用人數最多的台新銀行Richart就主打帳戶存款餘額新台幣50萬以下最高活存利率1%；不讓台新專美於前，華南銀行SnY數位帳戶、星展銀行星禧數位帳戶也都推出新台幣存款10萬元以下有1.1%的年利率；兆豐銀行MegaLite數位帳戶也推出新台幣存款10萬元以下有1.2%年息；王道銀行針對新戶給予新台幣年息1.2%搶市，硬是比華南、星展多出0.1%。

這顯見高利率已經成為各家銀行數位帳戶的基本賣點，就連公股行庫也都跳進來搶食大餅，每家銀行都在比利率，很難不打價格戰。數位存款帳戶利率是否已經呈現不當競爭？甚至是金管會最不希望看到的虧本競爭？銀行局官員說，存款利率依照規定是要對外公告，數位帳戶存款利率是否有不當競爭，這些都仍在觀察當中。但不能只單從數位存款戶利率高來看，數位帳戶還有提供轉帳優惠跟信用卡優惠，這些是各公司行銷考量，「但就目前來看沒有不當競爭的問題。」

銀行局官員坦言，數位帳戶本身對銀行來說是很花錢的，存款利率越高銀行成本會更高，但背後也會帶來其他業務收益，包括財富管理、信用卡、小額借款等業務，開戶數越多在其他業務上也會較有利，每家銀行都會訂定出內部KPI，相信各銀行不會想做賠本生意。

銀行業者坦言，數位帳戶確實不好做，數位帳戶主打的都是年輕人，現在網路資訊發達，年輕人擅長用網路比較，只要利率或回饋比其他家少，客戶很快就會跑掉，不可能不競爭。

純網銀開業後價格戰會不會更嚴重？銀行主管表示，其實依照國外發展純網銀的經歷，純網銀初期都會以手續費優惠、高存款利率搶客人，就跟現在數位帳戶市場的情況一樣，但實體銀行背後資金較雄厚，要打價格戰傳統銀行的數位帳戶不會輸。

金管會統計，截至今年6月底全台共有28家銀行開辦數位帳戶，數位帳戶開戶數共233...
金管會統計，截至今年6月底全台共有28家銀行開辦數位帳戶，數位帳戶開戶數共233萬戶。 本報資料照片
分享

數位帳戶新台幣兆豐銀行
【台北約會地圖】行程這樣排~來場浪漫韓系約會吧→

相關新聞

結婚金飾變貴 業者：趁金價回檔1480美元可買

2019-08-18 16:36

[複製]銀行賠錢也要做...只為了養客戶

2019-08-18 22:43

11月8日上路…實支實付險 每人限買3張

2019-08-18 00:36

匯市最前線／台幣波動大 觀望氣氛濃

2019-08-17 23:22

國壽承保658億微型保險 業界第一

2019-08-17 22:47

桃園、雙北、花東 微型保險排前五名

2019-08-17 22:47

微型保險十年…65萬人投保 占人口近3%

2019-08-17 22:47

自家人五鬼搬運 永達學院老董涉掏空校產

2019-07-26 14:53

熱門文章

11月8日上路…實支實付險 每人限買3張

2019-08-18 00:36

獨／星宇航空第二波航線獲准 澳門一條、越南四條航線

2019-08-18 13:41

全球經濟衰退警鈴響台灣為何能偏安？ 謝金河點出原因

2019-08-18 09:16

光學指紋辨識夯 台廠快攻

2019-08-17 23:59

康那香投資17億蓋新廠 86歲老董研發出「布」電池

2019-08-18 17:51

工具機業慘放無薪假 經部3箭搶救

2019-08-18 00:38

獨／陸客來台中轉名存實亡 三年半只來近千人

2019-08-18 13:40

節能家電減稅 不滿2個月帶動19萬台換機潮

2019-08-18 10:28

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top