禁勸誘借錢買保單 金管會要求保單借款先看三大風險

2019-08-18 15:52 經濟日報 記者 經濟日報 記者 邱金蘭 ╱即時報導



壽險業務員或理專勸誘客戶借錢買保單的爭議頻傳，金管會多管齊下防堵，除與保險業負責人座談時當面告誡外，也修改相關法規，日前更要求壽險公會修改保單借款告知書，增訂提醒保戶三大風險。

金管會官員表示，日前已同意壽險公會提報修正的「保險單借款重要事項告知書」，在保險單借款告知書中，增列提醒保戶以保單借款再買新保單相關風險。

根據修正後的保單借款告知書，借款人如果要用申請保單借款的金額，再去購買保險公司其他商品，必須先了解三大風險及相關權益說明，並在「本人已詳閱並瞭解上開說明」上打勾。

這三大風險與相關權益說明，包括第一，借款人可能因循環財務槓桿操作方式而擴張個人的信用，請留意相關風險，審慎評估自身承受風險的能力。

第二，借款人如果以投資型保險商品申請借款，當借款人無力償還本息，或因投資型保險商品帳戶價值持續下跌，導致未償還本息超過保單帳戶價值時，保險公司可能會依保單條款約定處分投資標的，來抵扣未償還的借款本息，而有契約停效或終止風險。

第三，借款人用保單借款資金再另行投保投資型保險商品，如果借款人打算以財務槓桿方式，用新保單的投資本金或收益來償還借款本息，因投資型保險商品連結的投資標的，其發行或管理機構以往的投資績效，並不保證未來的投資收益。

而且其保單帳戶價值可能因費用收取、匯率波動或投資績效變動等因素，造成損失或降低為零時，借款人將無力償還借款本息，也將有契約停效或終止風險，借款人要留意。