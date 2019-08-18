2019中國信託女子公開賽 單日觀賽人次創林口球場新高

2019-08-18 15:12 經濟日報 記者 經濟日報 記者 曾桂香 ╱即時報導



由中國信託商業銀行主辦的「2019中國信託女子公開賽」圓滿落幕，昨（17）日決賽，當天吸引逾5,000位球迷、本屆累積逾7,500人次觀賽，創下歷史新高，中國信託銀行鼓勵民眾前來觀賽，規劃創意抽獎活動、貼心接駁服務，更結合公益，新北市林口高爾夫球場董事長蔡萬來賽後表示，決賽當天應是林口球場有史來最多觀眾和球友同時湧入的最高紀錄，很佩服中國信託團隊。

賽事期間一走出機場捷運林口A9站，即能看到長長人龍，排隊等待賽事接駁車。「2019中國信託女子公開賽」主辦單位、中國信託銀行多項貼心規劃，鼓勵民眾踴躍到場，賽事攜手長期支持中國信託銀行的客戶，獲得逾20家企業贊助現金與獎品，總金額達新臺幣300萬元，特別舉辦觀賽抽大獎活動，創意作法果然成功獲得球迷關注，果嶺上擠滿攜家帶眷前往觀戰、享受家庭日的民眾，爆滿的人潮也讓中國信託銀行董事長童兆勤致詞時打趣地說「我相信大家都不是為了休旅車來的！」他進一步表示，中國信託以獎品鼓勵民眾看球，更希望未來民眾能自動自發地支持高爾夫球賽，提升臺灣賽事與選手的能見度。

為方便民眾前往觀賽，三天（8月15日到17日）賽事每日安排接駁專車，往返林口球場與機場捷運林口A9站、文化一路和四維路的停車場，決賽當天每30分鐘一班，三天來回接駁近百趟車次；也於文化一路和四維路提供免費停車場，每日可停400輛車，協助疏運，人潮踴躍程度連球場周圍的計程車司機都紛紛表示「今天生意特別好！」賽事期間動用超過200位具高爾夫相關背景的學生和選手擔任工讀生，有助於確實執行高爾夫球場的禮儀與注意事項，提供民眾良好的賽事品質。

賽事也結合公益，現場民眾憑入場券上的點心兌換券可免費兌換中國信託慈善基金會「信扶小舖」的冷泡茶、印尼小點心、西式餅乾袋。

此外，特別邀請中信慈善基金會課輔志工服務的北區兒童之家，由兒童高爾夫教練講解「球場禮儀」，再由教練帶隊、志工陪同小朋友觀賽，讓高球運動從小扎根；中國信託銀行近2,700位同仁也以行動支持、前往參加。

賽事最終由中國信託銀行推薦的臺灣業餘高球女將侯羽桑，不負眾望以低於標準桿1桿的215桿封后，拿下生涯首座職業賽冠軍，賽後發表感言時她難掩興奮、喜極而泣，特別感謝中國信託推薦與一路陪伴的家人，也說「還差妹妹侯羽薔兩座冠軍，會繼續努力」，展現堅持不懈的精神，今（18）日更帶著妹妹侯羽薔一同前往美國亞歷桑納大學就讀，持續精進球技。