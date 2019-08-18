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全球經濟衰退警鈴響台灣為何能偏安？ 謝金河點出原因

2019-08-18 09:16聯合報 記者楊德宜╱即時報導

全球經濟衰退警鈴響，台灣為何能偏安？財信傳媒董事長謝金河在臉書表示，台股殖利率高，全球首屈一指，而台商資金回流，加上企業治理相對上軌道，這是台股站在萬點以上不墜，最大的賣點。

謝金河說，在美中貿易戰升級，香港反送中抗爭愈演愈烈，日韓交惡，雙方頻頻出手的情況下，全球金融市場也出現巨大變化，股市，匯市，債市到所有避險資產，全都出現巨大變化。

他表示，8月以來，匯市中的人民幣破7，寫下11年新低，是最大焦點，這當中還有韓元，阿根廷披索的急跌。債市的焦點是美債，美國10年債殖利率已跌至1.562%，一個月債息超過30年債，5年債到1.423，這是十分罕見的現象，也顯示市場期待FED降息，幾乎成了共識。而市場不確定性升高，也讓避險資產走高，最具代表性的是黃金，金價在2011年一度衝上1920.3，後來跌至1046.3，現在又跑到1534美元，黃金再度成為亂世英雄，金價重獲青睞，也代表國際政治情勢的詭譎多變，大家趨向保守。這也包括美元指數來到98.7，日圓期待貶值，卻被市場推向105的新高價，安倍也頭痛。

「這些現象聚在一起，通常股市都崩潰」，謝金河說，這這次全球股市很少出現崩跌，美國，中國，台灣的股市都守在年線上，美國的ETF也沒有出現贖回壓力，美國五大科技股姿態很高，股神巴菲特甚至在Amazon1900美元的高價上搶進，微軟在歷史新高價附近，Apple也站在200美元以上，最大的憑藉是全球利率太低了，目前全球負殖利率債券超過15兆美元，照理說，存款有利息，買債券卻要交保管費，此時高殖利率的股市成了亮點。台股殖利率高，全球首屈一指，而台商資金回流，加上企業治理相對上軌道，這是台股站在萬點以上不墜，最大的賣點。

謝金河。本報資料照片
謝金河。本報資料照片
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高殖利率台股謝金河
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