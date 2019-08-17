集好康別錯過 集滿三張好運籤送限量悠遊卡

2019-08-17 16:12 經濟日報 記者 經濟日報 記者 楊文琪 ╱即時報導



你會在捷運站幫你的悠遊卡加值嗎？悠遊卡公司自8月15日起至9月5日推出「悠遊北捷集好運」活動，只要在五個捷運站使用「悠遊卡售卡加值機」購卡、加值或設定公共運輸定期票，就可獲得好運籤一張，集滿三張好運籤，就可以兌換限量的「好運悠遊卡」，讓好運可以常伴身邊。

悠遊卡公司董事長陳亭如表示，悠遊卡公司在所有捷運站都設有加值機，194台今年全部完成汰舊換新，除了可以加值外，還可以設定月票，相當方便，為讓民眾知道加值機已經全部換新加值機外殼採用白色外，還舉辦活動，希望可以吸引民眾，讓更多人知道。

悠遊卡公司說，「悠遊北捷集好運」活動期間內在台北捷運南京復興站、台北車站、忠孝復興站、忠孝敦化站及市政府站等5個北捷車站，使用「悠遊卡售卡加值機」購卡、加值、設定公共運輸定期票，就可獲得好運籤一張，集滿三張好運籤，就可至悠遊卡市政府轉運站客服中心兌換活動限定好運悠遊卡一張，限量1,000張。

除了蒐集好運籤外，悠遊卡吉祥物BeBe還將在8月17日、8月18日化身財神，在北捷市政府站舉辦快閃活動，完成指定任務就能獲得內含發財金新台幣66元的悠遊卡一張，每天三場、每場限量100名。

今（17）日下午在捷運市政府站舉行的快閃活動，就吸引了數百位民眾熱情參與。

悠遊卡公司表示，要參加財神BeBe快閃活動只要在活動日的三場活動時間（分別為13時、14時、15時），持好運籤請BeBe蓋上好運戳章，並將與BeBe的合照上傳至個人的Instagram上，hashtag「#悠遊北捷集好運」，且將照片標註@bebe_easycard、完成追蹤悠遊卡BeBe的Instagram，就能獲得內含66元發財金的悠遊卡一張，每場限量100名，手腳要快。