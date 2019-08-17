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滿滿昌粉卻救不了時代力量？ 大數據告訴你誰才是戰犯

集好康別錯過 集滿三張好運籤送限量悠遊卡

2019-08-17 16:12經濟日報 記者楊文琪╱即時報導

你會在捷運站幫你的悠遊卡加值嗎？悠遊卡公司自8月15日起至9月5日推出「悠遊北捷集好運」活動，只要在五個捷運站使用「悠遊卡售卡加值機」購卡、加值或設定公共運輸定期票，就可獲得好運籤一張，集滿三張好運籤，就可以兌換限量的「好運悠遊卡」，讓好運可以常伴身邊。

悠遊卡公司董事長陳亭如表示，悠遊卡公司在所有捷運站都設有加值機，194台今年全部完成汰舊換新，除了可以加值外，還可以設定月票，相當方便，為讓民眾知道加值機已經全部換新加值機外殼採用白色外，還舉辦活動，希望可以吸引民眾，讓更多人知道。

悠遊卡公司說，「悠遊北捷集好運」活動期間內在台北捷運南京復興站、台北車站、忠孝復興站、忠孝敦化站及市政府站等5個北捷車站，使用「悠遊卡售卡加值機」購卡、加值、設定公共運輸定期票，就可獲得好運籤一張，集滿三張好運籤，就可至悠遊卡市政府轉運站客服中心兌換活動限定好運悠遊卡一張，限量1,000張。

除了蒐集好運籤外，悠遊卡吉祥物BeBe還將在8月17日、8月18日化身財神，在北捷市政府站舉辦快閃活動，完成指定任務就能獲得內含發財金新台幣66元的悠遊卡一張，每天三場、每場限量100名。

今（17）日下午在捷運市政府站舉行的快閃活動，就吸引了數百位民眾熱情參與。

悠遊卡公司表示，要參加財神BeBe快閃活動只要在活動日的三場活動時間（分別為13時、14時、15時），持好運籤請BeBe蓋上好運戳章，並將與BeBe的合照上傳至個人的Instagram上，hashtag「#悠遊北捷集好運」，且將照片標註@bebe_easycard、完成追蹤悠遊卡BeBe的Instagram，就能獲得內含66元發財金的悠遊卡一張，每場限量100名，手腳要快。

此外，快閃活動還與永豐銀行DAWHO悠遊聯名卡合作，民眾與永豐銀DAWHO手拿看板、加值好運籤及BeBe合照，並將合照上傳永豐銀行臉書粉絲團或個人社群帳戶，標註「#我要當大戶」，交由現場工作人員驗證，即可獲得永豐文青帆布袋一份，每場限量50份，送完為止。

悠遊卡吉祥物BeBe還將在8月17日、8月18日化身財神，在北捷市政府站舉辦快閃...
悠遊卡吉祥物BeBe還將在8月17日、8月18日化身財神，在北捷市政府站舉辦快閃活動，完成指定任務就能獲得內含發財金新台幣66元的悠遊卡一張。　記者楊文琪／攝影
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悠遊卡公司自8月15日起至9月5日推出「悠遊北捷集好運」活動，只要在五個捷運站使...
悠遊卡公司自8月15日起至9月5日推出「悠遊北捷集好運」活動，只要在五個捷運站使用「悠遊卡售卡加值機」購卡、加值或設定公共運輸定期票，就可獲得好運籤一張，集滿三張好運籤，就可以兌換限量的「好運悠遊卡」。　記者楊文琪／攝影
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悠遊卡北捷捷運
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