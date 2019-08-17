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兒童理財營 數鈔票最受小孩歡迎

2019-08-17 15:15經濟日報 記者仝澤蓉╱即時報導

兒童財商教育愈早開始愈好，替小朋友開立銀行帳戶是讓小朋友學習自我金錢管理的第一步，越來越多銀行推出兒童理財帳戶，並搭配兒童理財營，教導孩子們正確的理財觀念。

瑞興銀行今年舉辦第一屆「瑞興小寶貝暑期兒童理財營」，邀請財富管理客戶國小學齡之子女參加，透過現金流遊戲與闖關活動之互動方式，帶小朋友認識銀行之功能與運作，同時建立良好之金錢價值觀與正確運作金錢之能力。

瑞興銀行財富管理部副總紀子娟表示，此次「瑞興小寶貝暑期兒童理財營」邀請國小二到六年級之學童參加，課程架構與內容由瑞興銀行多位財富管理顧問共同設計而成，包括認識銀行服務、小小行員體驗、儲蓄之重要性、自動櫃員機與補摺機之操作、辨識外幣與匯率換算等。

在同時擁有CFA（美國特許財務分析師）與FRM（國際金融風險管理師）證照講師帶領之下，透過分行導覽與闖關遊戲，以輕鬆有趣之方式，一步步帶領小朋友們進入理財的世界。

管理金錢之首要任務是記帳，但許多人往往會因不懂得如何記帳，記到最後往往容易變成流水帳。此次課程中，瑞興除了教小朋友記帳之方法，懂得記帳之好處之外，更教育小朋友明辨「需要」與「想要」之差異。

最受小朋友喜愛的活動是「小小行員體驗」，除了安排小朋友們體驗行員待客禮儀、實際操作數鈔驗鈔機與兌換外幣教學之外，更安排行員示範專業之展鈔技巧，教小朋友們如何快速數鈔，華麗的手法與新奇的體驗讓小朋友們各個聚精會神，沉浸在實作體驗之樂趣中。

課程尾聲更安排小朋友填寫「我的願望書」，希望小朋友們經過一整天之活動後，能將學習到之理財基本概念與想法付諸於紙上，在專業講師與理財顧問之引導之下，讓小朋友懂得實現願望之前，必須要有節制的消費，透過有規律的儲蓄與正確之理財習慣，更有效地達到目標、實現願望。

兒童理財營安排小朋友們體驗各項銀行活動，最受小朋友歡迎的是快速展鈔、數鈔。圖／瑞...
兒童理財營安排小朋友們體驗各項銀行活動，最受小朋友歡迎的是快速展鈔、數鈔。圖／瑞興銀行提供
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