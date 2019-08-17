元大第四屆Dream Big元大公益圓夢計畫 開始徵件

2019-08-17 11:06 經濟日報 記者 經濟日報 記者 廖賢龍 ╱即時報導



元大金控暨元大文教基金會舉辦的第四屆「Dream Big元大公益圓夢計畫」即日起開始徵件，於2019年9月6日16時前截止，每個計畫最高可獲得30萬元圓夢金。邀請有夢想、有熱情、有創意的公益夥伴們，與元大共同攜手推動教育相關計畫，善的力量擴大累積，讓正能量充滿社會各個角落。

本次計畫將甄選出6家有創新想法，並具教育與公益實踐的學校與社福單位，與元大一同完成夢想。元大金控暨元大文教基金會秉持「教育」是改善生活與實踐夢想的最佳途徑，2016年發起「Dream Big元大公益圓夢計畫」，推動三年來，除了透過圓夢計畫金補助，另外號召1,410位企業內、外部志工深入教育計畫現場，協助社福單位及學校，透過臉書「元大愛無限」粉絲專頁宣傳成效，創造資訊共享的公益平台，三年來累計觸及逾128萬人次。

回顧「第三屆Dream Big」圓夢團體，計畫內容包括「潮齡熱舞」、「社區營造」、「全台走讀」、「運動鼓舞」等多項性，每個計畫都蘊含多元創意與實作精神，透過實踐過程，幫助者與受惠者的內心都得到鼓舞。

計畫執行以來，許多極具創意又有執行力的社福團體與學校單位，透過交流合作，激盪出許多火花、培養出情誼，一同為公益奉獻心力。

「每次走讀都是驚奇學習！」帶領嘉義和順國小15位小學生走讀全台430公里的林穎慧老師表示，學生彼此激勵、扶持，培養出走讀熱情，而元大志工也在陪伴過程中，不斷給予學生加油打氣，展現元大人熱誠、服務、關懷的精神。

同時，和順國小走讀學生們在新北市社區工作者協會協助下，前往新北市貢寮關懷地方長者，陪伴老人家。兩個不同的單位，在公益道路上有了溫暖的交集，藉由元大志工的陪伴，除了順利完成活動，更成為學生、貢寮長者與志工難以忘懷的回憶。

第四屆Dream Big元大公益圓夢徵件計畫即日起跑，有意參加的單位，需具有經主管機關核准成立之本國非營利社會團體、文教團體、社團法人、財團法人及各級學校。歡迎加入與元大一同為教育與公益盡份心力，把愛的力量擴散，讓社會更加溫暖美好。