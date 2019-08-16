境外資金匯回 群益金鼎衝刺財管

2019-08-16 21:26 經濟日報 記者 經濟日報 記者 趙于萱 ╱即時報導



境外資金匯回專法才剛在15日上路，群益金鼎證券搶在今（16）日舉行「境外資金匯回條例說明會」，邀請安侯建業以及該集團的會計、財管等專家和主管輪番上陣介紹服務；總經理賈中道表示，群益金鼎證券已準備好一條龍的理財服務，樂觀期待匯回資金創造龐大商機。

賈中道指出，根據規定，台商匯回資金可分批匯入，但每批限綁定單一銀行，對此群益金鼎證券善用國內最大獨立券商的優勢，與全台所有銀行合作，凡透過國內任一家銀行匯回資金，都能轉入群益帳戶做管理，並積極整合旗下投信、投顧、創投等資源建立好專業服務。

以規範開放匯回資金有25%可投資金融商品，5%自由運用，群益財管業務主要設立信託專戶和全委帳戶兩大帳戶，信託部份已與群益投信等國內29家投信簽署契約，涵蓋新台幣、美元、人民幣等六大貨幣計價、共1,061檔基金；另外對高資產客戶也能協助接洽私募基金。

財管業務還針對想投資固定收益資產的客戶，備妥新台幣計價公司債、寶島債與保本型的美元計價PGN等三大類商品，均有優於活儲利率的收益優勢。

股權投資既有上市櫃、興櫃證券等理財服務，也能因應特定需求推出利基型的指數投資證券（ETN）。此部分可協助受限於單一個股投資限制者，ETN開放單一個股的最高投資部位為30%。

除此，群益證也借助集團保經和投顧等事業推出保險、全委、創投等服務，包括全委部分又特別發展出保守、穩健、積極三類組合，分別以債券、ETF+類債券股票、上市櫃和興櫃股票為投資訴求。

群益金鼎證券董事長王濬智強調，群益證以自身優勢努力接軌匯回專法，也將積極配合財政部、金管會、經濟部和法務部的洗錢防制、促進經濟發展以及維護公平三大經營原則，協助引導匯回資金投入國內生產，推動經濟發展最大化，未來壯大台灣經濟的成效指日可待。