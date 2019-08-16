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顧立雄與券商座談 揭櫫公平待客常見四大缺失

2019-08-16 19:09經濟日報 記者葉憶如╱即時報導

金融監督管理委員會今（16）日召開「108年度證券商公平待客原則評核機制業務聯繫暨表揚會議」，由主委顧立雄親自主持並頒獎予得獎證券商。但同時也揭櫫券商在處理公平待客有包括違法受理客戶全權委託等四項缺失，希望未來證券商在積極追求業績成長、開發各項業務的同時，能落實消費者保護。

證期局表示，今年為金管會首度辦理公平待客原則評核，評核成績排名前20%的6家證券商，依機構名稱筆劃順序為中國信託證券、玉山證券、合作金庫證券、兆豐證券、富邦證券及凱基證券。此次會議除由證期局簡報說明評核機制、評核發現之優劣之處與對業者持續落實之建議事項外，並由6家得獎證券商在會中簡報分享落實公平待客原則的實務經驗，以利同業互相學習及精進對金融消費者權益保護之實務做法。

金管會表示得獎證券商的共同特點係董事會對落實公平待客原則之重視程度較佳，具體作法包括安排每位董事參加公平待客工作原則專題進修課程並取得證書、成立跨部門之公平待客工作小組或委員會就相關事務進行實質溝通與檢討、每月進行客戶滿意度調查並分析顧客意見、於相關規章明定違反公平待客原則之責任及罰則等；

不過金管會亦針對評核過程中發現的缺失向業者進行宣導，如一、證券商有較多業務人員違法受理客戶全權委託之違規案件，致注意與忠實義務原則有較多扣分情事；二、證券商未指派適當部門或主管督導公平待客原則之執行；三、對重大金融消費爭議或客訴事項，董事會欠缺後續持續追蹤處理情形之機制；四、董事會缺乏主動提出優化公平待客或消費者保護措施等。

金管會表示明（2020）年「金融服務業公平待客原則評核機制」業已展開規劃，金管會亦藉由今日的會議聽取證券商意見，以納入未來檢討修正之參考，並期許藉由評核機制，幫助證券商瞭解自身不足之處，進而研謀改善解決方案，將公平待客九大原則之精神根植於證券商之企業文化。

另外金管會亦於今日會議宣導證券商業務常見四大缺失， 包括一、未能落實內部控制制度與法令遵循；二、轉投資監督管理缺失；三、業務人員違法受理全權委託；四、與客戶買賣相同標的股票而涉有利益衝突情事等。金管會希望證券商在積極追求業績成長、開發各項業務的同時，應重視與強化內部控制及法令遵循，善盡金融特許事業之社會責任，並落實金融消費者保護。

證券商金管會凱基證
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