公勝保經攜手保誠人壽 推六代勝外幣終身壽險

2019-08-16 15:43 經濟日報 記者 經濟日報 記者 陳怡慈 ╱即時報導



公勝保經16日表示，繼上半年與保誠人壽合作，推出「一路勝外幣終身保險」後，受到許多保戶支持，下半年再「誠勝追擊」，趁勢推出「六代勝外幣終身壽險」，瞄準台灣社會目前高齡化社會的保險與保障需求，以更彈性的規劃，同時滿足國人的家庭保障、退休規劃，及高淨值人士的財富傳承等需求。

「六代勝外幣終身壽險」提供客戶在擁有壽險保障之餘，資產傳承及退休規畫上得力的理財選項，還提供保險給付選擇權，讓客戶的資產代代相傳、傳承六代。商品上架後不過短短兩周，已得到通路與客戶的廣大迴響。

公勝保經2019年聯手保誠人壽今年上半年初試啼聲，合作推出「一路勝外幣終身保險」，有別於以往經代通路單向式的商品上架與推廣，保誠人壽借重公勝保經在經代通路的豐富經驗與對客戶需求的深入了解，可以更精準地針對目標市場，設計出確切符合客戶需要的商品，大大提升商品開發的效率與效能。

就上半年度的新契約保費收入來看，保誠人壽的經代通路成長率更是高達111.4％，也是「產銷分離、量身打造」的商品開發模式的最佳印證。

公勝保經戰略長李正偉表示，在現今台灣保險業產銷分離的發展趨勢越來越明顯的情況下，保誠人壽深耕經代通路的決心與更多資源的投入，在今年上半年的業績成長上得到了充足的展現。保誠人壽經代通路的亮眼績效也讓經代公司對於未來的合作關係深具信心與期待。

投資市場波動加劇，數位科技來勢洶洶，不管是壽險業或是銀行業都面臨經營挑戰。以壽險業為例，根據壽險公會的統計數字，相較於去年同期，2019上半年1到6月整體壽險業新契約保費僅成長0.2%。其中來自業務員通路的保費衰退6%，經代通路則逆勢成長13.5%。由此可以看出，經代通路已是不可漠視的通路。