香港816擠兌？ 央行：國銀分行目前正常

2019-08-16 13:58 聯合報 記者 聯合報 記者 沈婉玉 ╱即時報導



中央銀行。圖／擷自Google Map 分享 facebook

有香港網友發起今天至銀行擠兌，央行表示，目前國銀香港分行一切正常，會密切關注香港計畫發動的銀行擠兌運動，必要時將提供外幣資金支援。

據報導，香港「反送中」持續升溫，並計畫於本（16）日發動銀行擠兌行動。

央行表示，密切關注事件發展情形，經聯繫瞭解，本國銀行香港分支機構目前營運狀況尚屬正常。

央行指出，本國銀行總行如為支援其香港分支機構而有外幣資金需求時，央行將適時提供流動性支援。