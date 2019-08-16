央行：密切關注香港擠兌潮 必要時提供外幣資金支援

2019-08-16 13:52 經濟日報 記者 經濟日報 記者 楊筱筠 ╱即時報導



中央銀行。圖／擷自Google Map 分享 facebook

香港「反送中」抗爭民眾傳出今（16）日要發起金融擠兌潮，台灣中央銀行午間發布聲明指出，央行將會密切關注香港計畫發動之銀行擠兌運動，必要時將提供外幣資金支援。

據報導，香港「反送中」持續升溫，並計畫於今日發動銀行擠兌運動，引發金融市場關注，對沖基金創辦人甚至曾表示，只要個位數百分比的港人擠兌銀行，就可能摧毀香港金融體系。

中央銀行今日發布聲明指出，密切關注事件發展情形，經聯繫瞭解，本國銀行香港分支機構目前營運狀況尚屬正常。

本國銀行總行如為支援其香港分支機構而有外幣資金需求時，央行將適時提供流動性支援。