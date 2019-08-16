7月人民幣存款 止跌

2019-08-16 02:30 經濟日報 記者 經濟日報 記者 楊筱筠 ／台北報導



銀行業7月人民幣存款餘額意外終結連三個月下跌。中央銀行昨（15）日公布，7月人民幣存款餘額為人民幣2,623.25億元，較6月增加1.69億元，增幅0.064％，終結連三個月下跌。

央行解釋，主要是7月有一檔人民幣26.75億元債券到期，扣除新增的四檔16.17億元國際債券，共有10億元資金匯回到投資人戶頭。官員強調，假設投資機構找到新的投資標的運用，人民幣存款水位也將會有變化。

根據央行公布的人民幣業務概況，以國內散戶為主的外匯指定銀行（DBU）人民幣存款，7月餘額為2,325.86億元，增加3.32億元；而以台商調度資金為主的國際金融業務（OBU）則減少1.63億。

央行官員昨日指出，OBU減少主因，來自台商資金調度帳戶水位浮動，有時多、有時少。

而DBU增加主因，則來自法人戶戶頭人民幣存款餘額增加，個人戶則是減少，個人戶與法人戶人民幣存款占比從6月的四比六，下降到7月的三比七。

官員解釋，7月DBU法人戶人民幣存款金額較6月增加，主因為7月有一筆26.75億國際債券到期，資金匯回投資機構例如壽險或中華郵政，因為時間接近7月底，投資機構也來不急找到新的投資標的投資運用。

7月雖然也新增了四檔國際債券，但金額僅人民幣16.17億元，新增金額小於到期金額約10億元，這筆10億人民幣匯回投資機構，導致法人戶存款金額增加。

相較法人戶戶頭存款餘額增加，個人戶仍然減少，原因應該與人民幣利率不如過往，加上部分投資人定存到期不續作。因此，7月人民幣存款戶頭中，出現了定存減少、活存增加現象，活存增加主因是定存到期解約不續作，以及人民幣債券到期金額暫時停泊，定存減少則是投資人定存到期不續存。

根據統計，7月人民幣對美元貶值0.61％，即便人民幣貶值，也提不起投資人興趣，原因還包括人民幣存款利率下滑。

7月人民幣一個月天期利率最高為日盛銀行的2.3％，與6月相同。但3個月天期、6個月天期、9個月天期的人民幣利率都下滑了0.12~0.4個百分點，3個月天期最高為凱基銀的2.5％、6個月天期最高為上海商銀的2.78％、9個月天期最高為日盛銀行2.6％、一年期最高為陽信銀的2.8％。