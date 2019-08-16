境外資金匯回 金融業搶千億財管商機

金管會昨（15）日宣布啟動境外資金匯回投資金融商品，可投資上市櫃股票、投信基金等商品，保守估計將可挹注台股等金融市場上千億元資金，帶動財富管理商機，金融業競相爭搶千億元資金大餅。

財政部推估，境外資金匯回專法上路後，預估可匯回資金最高約9,000億元，其中25%可投資股票等金融商品，5%可自主運用，潛在可投資股票等金融商品資金達上千億元。

金管會預告境外資金匯回投資金融商品辦法草案期間，金融業者就已經提出各式各樣開放投資商品建議，金管會證期局副局長蔡麗玲表示，主要放寬兩部分，包括增納符合一定保障比率的終身壽險、債券部分明訂可做附買回交易。不過，草案開放可投資的範圍就已有八大項，涵蓋上市櫃股票、基金、保險及債券等金融市場的主力商品。

根據金管會昨天公布的辦法，境外資金匯回可投資的八大項金融商品，包括：債券（政府債券、公募公司債、金融債、國際債券）；上市櫃、興櫃股票；權證；投信基金（含ETF ）；期貨ETF；指數投資證券（ETN）；期貨或選擇權交易；保險商品。

金管會並明訂四項禁止項目，包括不得從事證券信用交易、不得出借或借入有價證券、不得投資槓桿或反向的ETF或ETN，及不得作為質借或擔保標的，包括國內保險商品不得辦理保險單借款。

金管會主委顧立雄表示，專法提供稅務優惠，政策目的是吸引長期投資，納入可投資範圍的商品仍以長期投資為主；且要促進國內金融市場發展，所以不能投資境外基金及國外有價證券。