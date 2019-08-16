手機辦貸款 沙盒實驗過關

凱基銀行與中華電信合作電信及手機號碼驗證，讓「金融小白」辦理信用貸款，進入沙盒，上月正式實驗成功，成為我國出沙盒首例。金管會昨（15）日證實，未來只要銀行公會修改相關安控基準法規，將可以讓其他銀行跟進辦理一體適用。 凱基銀行與中華電信合作的手機號碼驗證，已實驗成功，成為我國出沙盒首例。 本報系資料庫 分享 facebook

凱基銀是2018年12月5日開始實驗，與中華電信合作的「實踐普惠金融首創電信行動身分認證」實驗計畫，推出的「手機門號辦貸款」及「手機門號辦信用卡」等兩項服務，原預計進沙盒要實驗一年、4,000位參與者，金額上限2億元。

金管會官員昨天證實，經實驗八個月後，此沙盒提早至上個月已經額滿，雖然期間有一、二個陳情案，但是主要是抱怨額度不夠等，情節並不嚴重。

金管會主委顧立雄日前表示，此沙盒案透過電信帳單及手機號碼驗證身分、建立的信用模型，的確對一些「金融小白」取得銀行信用有幫助，同時違約率也很低。

金管會官員昨天表示，此沙盒案上月已達到設定的自動停止、最高曝險2億元額度， 至今零違約，目前需待凱基銀行一個月內將書面報告送會，金管會將檢視其成果，未來只要銀行公會修改相關安控基準法規，有機會讓其他銀行一體適用。

但金管會官員也強調，收到報告書後金管會將開一個評估會議，判定「有沒有達到當初企畫目的」，之後會出具意見書給銀行，但不保證一定會完成修法，因為能否百分百身分認證、能否事先防範還需要一些討論，減少被冒用的可能等。