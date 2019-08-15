一卡通支付念珠來了 佛珠造型穿戴便利也能「逼」一下

2019-08-15 21:15 聯合報 記者 聯合報 記者 鄒秀明 ╱即時報導



酷碁公司今天發表全新易付佛珠「珠運通／一卡通念珠」，此為酷碁公司、北港武德宮、一卡通票證公司三方合作的全新穿戴式支付產品。此次推出具支付功能的易付佛珠產品，並以更平易近人的日常支付功能降低使用門檻、拓展智慧穿戴商品的使用族群。

「珠運通」命名取自諧音諸運通，首波發售一萬條，且兩款各800條經北港武德宮法會加持，祝福信眾無論祈求財運、事業、學業、姻緣等運勢皆能順利亨通。酷碁表示，「珠運通／一卡通念珠」除了涵蓋基本的宗教範疇，也將提升日常生活中的廣泛支付應用，成功串聯宗教與日常消費。

隨著一卡通逐漸普及至小額消費、大眾交通運輸、觀光景點等各大通路中，酷碁表示，「珠運通／一卡通念珠」將更大幅度地滿足現代人在不同消費場景的支付需求。在購物結帳或搭公車時，使用者將更快速地完成支付動作，不用花時間找錢包或卡片，既增加便利性也兼顧安全性。

由於近幾年電子支付功能在長者之間接受度頗高，由於出門在外不用大包小包，減少現金交易，增添了安全感，酷碁的「珠運通／一卡通念珠」設計簡單、滿足基礎功能需求，十分符合長者的生活習慣。

酷碁表示，子女在餽贈「珠運通／一卡通念珠」的同時可先存放儲值金以表達對長輩的關心。如此的孝親互動不僅針對長輩平日花費用度、追蹤消費位置有所拿捏，還能夠更加了解長輩日常所需，進而提供經濟上的關心與支援。

酷碁董事長高樹國表示，希望此款初階入門的孝親款智慧佛珠，能夠成為一個橋接點，讓更多懼怕科技轉變的長輩輕易體驗科技帶來的好處。而晚輩也能藉由這樣的穿戴式科技產品，表達對長輩的關心、拉近彼此因科技所造成的距離。