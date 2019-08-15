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富邦銀區塊鏈轉帳 未來跨境匯款省千元

2019-08-15 21:07經濟日報 記者葉憶如╱即時報導

北富銀行的區塊鍊電子錢包轉帳支付，從集團內試辦正式走入監理沙盒！8月8日已獲得金管會准許進入金融創新實施，初步先跟台新銀行合作，進行跨銀行間的免費轉帳與支付，之後金管會官員透露，未來打算再進一步擴大至跨境的帳聯支付轉帳，屆時可以省下近千元的手續費。

北富銀與轉投資金融科技公司合作帳聯網採用區塊鏈技術推出電子錢包App，運用區塊鏈技術辦理自行客戶收付與轉帳，8月8日核准，實驗期間六個月，金管會官員說，這個區塊錬錢包的運用原本就在北富銀公司員工與政大師生試辦，但是之前是在銀行自己內部帳戶間的交易，可以自行控制，但是此次是擴大與台新銀行合作進行「跨行清算」，涉及銀行法第47條相關法規授權，因此需要申請監理沙盒。實際人數上限1100人、每人額度限制5萬元限半年內運用、每天單筆轉帳支付限額3000元，日額5萬元為限，等於一天用完就沒有了，實驗期間北富銀或是台新銀不會收取轉帳支付的手續費，因此金管會官員表示，此創新實驗額最大曝險金額是5,500萬元。

同時金管會表示，7月以來開過審查會議， 有三件申請案，除了已核准的北富邦與帳聯網案外，還有國泰人壽跟易遊網異業合作，實驗在旅遊網站上賣旅平險，以及金融科技公司好好投資申請讓會員間可以互相交換基金，省去申購贖回費用，官員表示這二案只剩一些小問題尚待補件，補齊後即可核准。顧立雄日前亦表示，以前是每筆金流加資訊流，都要透過財金公司，未來北富銀這個案件資訊流不透過財金，主要是驗證區塊鏈技術具有創新性。

官員也透露，除了跨行清算外，區塊鍊技術未來也可以擴大到跨境交易，例如跟日本北海道某銀行合作，讓北富銀客戶到北海道往來商家轉帳支付，達到金流的資訊放行，下達指示支付給北海道銀行中的某一個戶頭，以目前國銀普遍匯款給海外親友需要上千元的費用，未來若能跨境交易，可省下近千元的費用，但這需要下一階段才會進行，而且也要重新來申請沙盒才行。

北富銀金管會區塊鏈

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