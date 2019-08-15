境外資金匯回投資金融商品開跑 禁買類定存保單

2019-08-15 20:52 經濟日報 記者 經濟日報 記者 邱金蘭 ╱即時報導



境外資金匯回可投資標的，金管會參採業者建議後，只做兩項小幅放寬，增納符合一定保障比率的終身壽險，及債券部分明訂可做附買回交易。

金管會今（15）日公布境外資金匯回投資金融商品辦法，金管會證期局副局長蔡麗玲表示，正式上路的辦法跟預告期間的差別，主要放寬兩部分。包括第一，納入符合一定保障比率的終身人壽保險。

原草案規定，境外匯回資金可投資的保險商品共有九項，包括傳統型分期給付即期年金、利率變動型分期給付即期年金、「定期人壽保險（不含生存保險金）」、健康保險（不含生存保險金）、傷害保險（不含生存保險金）、長照險、實物給付型保險、健康管理保險、小額終老保險。

其中定期人壽保險部分，在參採業者建議後，放寬為無生存保險金且符合一定保障比率的傳統型人壽保險，但不包括萬能及利率變動型人壽保險。

金管會保險局副局長王麗惠表示，原本草案是考量終身壽險期間長，儲蓄性質高，所以排除，但在業者建議後，加了符合一定保障比率後，可以適度納入，以符合長期壽險保障的需求。

至於「萬能及利率變動型人壽保險」仍排除，主要是因這兩種商品均屬「類定存」商品。

第二，債券投資部分，在說明欄中增列，債券包括附買回交易（RP）。

蔡麗玲表示，投資人或企業委託代操時，偶而會有閒置等待進場資金時，可做現金的管理，做幾天的RP運用。

但附條件交易只開放附買回交易（RP），沒有開放附賣回交易（RS），因附賣回交易等於融資性質，因此只能做附買回交易。