親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
基本工資調漲
財經焦點
科技產業
金融要聞
稅務法務
產業綜合
房市情報

硝煙彌漫的反送中直播 我們真的「看」清事實了？

等了16年！今年吃得到果后「山竹」嗎？就差這一步

史上第二次！國泰金辦現增200億元 每股暫訂27到41元

2019-08-15 20:35經濟日報 記者葉憶如╱即時報導

國泰金今（15）日晚間輸入股市觀測站重訊表示將辦理200億元的現金增資，同時也公告將參與旗下國泰人壽與國泰世華銀的私募案各100億元，預料此次國泰金辦理現金增資的用途將用來充裕旗下銀行與人壽二大事業體的資金，同時國泰金公告現增發行價格每股暫訂新台幣27元到新台幣41元，上限為10億股，實際發行價格將俟本案申報生效後授權董事長訂定之。

據了解，國泰金此次辦理現金增資是史上第二次現增，上一次辦理現增是2013年9月，是將近六年來再次辦理現增。公司主管表示，依照程序最快12月、年底前完成相關。

同時國泰金此次辦理現金增資將開放員工認購股數，占增資發行股數總額之10%，其他80%由原股東認股，畸零股及逾期未認購股份則授權董事長洽特定人認購。公司表示，此次辦理現金增資的用途在於充實轉投資子公司之資本、提升資本適足率及充實營運資金等需求。相關現金增資計劃、發行程序暨增資後發行普通股等相關事項授權董事長或其指定之人全權處理。

因中貿美戰影響，台股連日來劇烈震盪，今日再跌逾百點，因應資本市場波動加劇及IFRS17新的法規即將上路等，國泰金日前就透露將規劃今年要啟動金控成立18年以來，第二次的現金增資，以強化普通股比重。國泰金上次現增是2013年9月，發行3.53億股，以每股36元，募資127.08億元，之後就遇到能源價格下跌、美國結束QE（貨幣寬鬆），顯示國泰金總在市場波動之前就先行「搶錢」布局。而正值台股劇烈波動之際，國泰金又再度祭出現增籌資，引發市場諸多揣測。

國壽主管表示，目前國壽無論是資本適足率與淨值都還很高，淨值5400億元創下歷史新高，但是主要考量認為未來市場波動恐怕極大，因此決議還是辦理現金增資「預作準備」，而且國壽依目前作業程序，預料最快12月才會完成私募過程。李長庚之前在第1季法說會時表示，中美貿易談判有時看起來緩和，有時看起來又更劇烈，對資本市場影響很大，因此國泰人壽的投資團隊嚴陣以待，避免受到「池魚之殃」，在投資面準備相關因應措施，以「趨吉避凶」。

國泰金去年與前年都是採發行特別股的方式籌資近500億元及420億元，主要用於壽險子公司充實資本，今年為因應市場波動，依舊籌資改善體質，子公司國泰人壽上半年已先進行公募的無到期日累積次順位債籌資，預計150億元，下半年國泰金要先取得股東會授權額度，今年股東會通過長期資金募資額度是500億元，今日重訊結果決定國泰金打算辦理現金增資200億元，符合市場原先預期，其中參與人壽百億元私募也參與銀行的百億元私募。國泰金今晚也公告暫定參與國壽私募，交易單位數量1.25億股；每單位價格:每股80元；交易總金額100億元；並參與國泰世華銀私募現增共計5,000萬股、每單位價格每股20元、交易總金額100億元。

國泰金股東會國壽

相關新聞

央行去年報告 美公債殖利率倒掛不必然經濟衰退

2019-08-15 17:11

蔡阿嘎廣島員旅遇颱風獲賠156萬？投保的是這家不便險

2019-08-15 16:43

傳香港16日大擠兌 彰化銀行評估對分行衝擊有限

2019-08-15 16:30

香港將有擠兌抗爭？顧立雄籲維持亞洲金融中心地位

2019-08-15 16:22

顧立雄：香港穩定 將關係到全球金融市場

2019-08-15 15:50

香港反送中延燒 彰銀董座：香港分行營運正常

2019-08-15 12:31

台銀新南向再下一城 越南胡志明辦事處開業

2019-08-15 09:29

金管會提保險業6缺失 再犯將嚴懲

2019-08-15 00:35

國銀搶發聯名卡 結盟通路

2019-08-14 23:58

兆豐主辦中租聯貸 超額認貸

2019-08-14 23:57

台銀胡志明據點 開業

2019-08-14 23:57

蔡萬霖長子蔡政達 贈兩子國泰金股票

2019-08-14 23:56

台新「愛的力量」 今開放提案

2019-08-14 23:56

土洋大對做 新台幣爆19.5億美元巨量

2019-08-14 23:50

保險業六缺失 金管會盯

2019-08-14 23:47

保險創新業務 開放試辦

2019-08-14 23:39

國泰+蝦皮發聯名卡 最快月底

2019-08-14 23:38

國銀信用卡拓展版圖 下半年奇招盡出

2019-08-14 23:37

教師證券研習營 回響熱

2019-08-14 23:34

神算王周周送 好康再加碼

2019-08-14 23:32

香港外逃資金為何不來台灣？專家說原因是...

2019-08-14 21:54

影／經濟週期後段 投信看好亞洲高收益債

2019-08-14 19:48

元大證金吃下環華證金業務 公平會點頭

2019-08-14 14:44

恐慌情緒蔓延 新台幣貶破31.5元關卡

2019-08-13 23:29

自家人五鬼搬運 永達學院老董涉掏空校產

2019-07-26 14:53
看更多

熱門文章

蔡阿嘎廣島員旅遇颱風獲賠156萬？投保的是這家不便險

2019-08-15 16:43

國民年金欠費強制配偶繳納 民眾：妻有錢不繳竟罰我？

2019-08-15 09:59

MUJI無印良品明起逾300項商品降價 最大降幅達37%

2019-08-15 16:16

不再同步！基本工資時薪、月薪脫勾將成常態

2019-08-14 22:17

基本工資明年調漲 295萬人的健保費跟著漲

2019-08-14 18:58

香港外逃資金為何不來台灣？專家說原因是...

2019-08-14 21:54

保險業六缺失 金管會盯

2019-08-14 23:47

土洋大對做 新台幣爆19.5億美元巨量

2019-08-14 23:50

兆豐主辦中租聯貸 超額認貸

2019-08-14 23:57

經濟解析／跌破眾人眼鏡 原來勞動部今年重點是大調時薪

2019-08-14 21:32

南港世界明珠60億商辦買主出爐 聯強擬打造新總部

2019-08-15 15:52

加班費按月定額給付 將視為薪資辦理扣繳

2019-08-15 01:03

三星Note10預購、中華電率先額滿 這個顏色最夯

2019-08-15 16:05

資金匯回 兩年迎1.7兆活水

2019-08-14 23:46

「名模條款」子法出爐 三支出可抵稅

2019-08-14 23:41

韓元殺很大！這指標顯示 台灣出口優勢跌至六年新低

2019-08-15 08:38

基本工資漲 工商團體砲轟

2019-08-15 00:53

蘋果穿戴加稅 台系鏈警戒

2019-08-15 00:12

基本工資 月薪、時薪雙漲

2019-08-14 23:40

國銀搶發聯名卡 結盟通路

2019-08-14 23:58

奈米材料石墨烯 掀電子革命

2019-08-14 23:19

蔡萬霖長子蔡政達 贈兩子國泰金股票

2019-08-14 23:56

5G獨立組網有望帶動高階交換器需求 PCB台廠吃補

2019-08-15 10:29

鴻海董座劉揚偉赴美 會見威州州長與官員

2019-08-15 14:36

基本工資時薪多8元、月薪加700 多買兩顆茶葉蛋

2019-08-15 00:16

三星將推新機 30分鐘充飽電

2019-08-14 23:22

迎台商 桃園廠房釋出一波波

2019-08-14 23:39

盟立 強攻半導體自動化

2019-08-14 23:24

上銀、瀚宇博德等五台商回流 共計投資金額逾123億元

2019-08-15 16:58

國泰+蝦皮發聯名卡 最快月底

2019-08-14 23:38

傳香港16日大擠兌 彰化銀行評估對分行衝擊有限

2019-08-15 16:30

總預算22年來首見平衡 109年歲入歲出皆2.1兆

2019-08-15 12:47

勞陣：8年月薪達3萬目標 希望渺茫

2019-08-15 00:52

整理房地合一稅10大誤解 千萬別犯了

2019-08-15 14:32

金管會提保險業6缺失 再犯將嚴懲

2019-08-15 00:35

時薪調幅大 恐有後遺症

2019-08-15 00:50

香港反送中延燒 彰銀董座：香港分行營運正常

2019-08-15 12:31

基本工資月薪、時薪雙漲 傳業者串聯近期上街抗議

2019-08-15 12:59

「名模條款」服裝費等支出 扣除額擇高認定

2019-08-15 00:07

保險創新業務 開放試辦

2019-08-14 23:39
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top