史上第二次！國泰金辦現增200億元 每股暫訂27到41元

2019-08-15 20:35 經濟日報 記者 經濟日報 記者 葉憶如 ╱即時報導



國泰金今（15）日晚間輸入股市觀測站重訊表示將辦理200億元的現金增資，同時也公告將參與旗下國泰人壽與國泰世華銀的私募案各100億元，預料此次國泰金辦理現金增資的用途將用來充裕旗下銀行與人壽二大事業體的資金，同時國泰金公告現增發行價格每股暫訂新台幣27元到新台幣41元，上限為10億股，實際發行價格將俟本案申報生效後授權董事長訂定之。

據了解，國泰金此次辦理現金增資是史上第二次現增，上一次辦理現增是2013年9月，是將近六年來再次辦理現增。公司主管表示，依照程序最快12月、年底前完成相關。

同時國泰金此次辦理現金增資將開放員工認購股數，占增資發行股數總額之10%，其他80%由原股東認股，畸零股及逾期未認購股份則授權董事長洽特定人認購。公司表示，此次辦理現金增資的用途在於充實轉投資子公司之資本、提升資本適足率及充實營運資金等需求。相關現金增資計劃、發行程序暨增資後發行普通股等相關事項授權董事長或其指定之人全權處理。

因中貿美戰影響，台股連日來劇烈震盪，今日再跌逾百點，因應資本市場波動加劇及IFRS17新的法規即將上路等，國泰金日前就透露將規劃今年要啟動金控成立18年以來，第二次的現金增資，以強化普通股比重。國泰金上次現增是2013年9月，發行3.53億股，以每股36元，募資127.08億元，之後就遇到能源價格下跌、美國結束QE（貨幣寬鬆），顯示國泰金總在市場波動之前就先行「搶錢」布局。而正值台股劇烈波動之際，國泰金又再度祭出現增籌資，引發市場諸多揣測。

國壽主管表示，目前國壽無論是資本適足率與淨值都還很高，淨值5400億元創下歷史新高，但是主要考量認為未來市場波動恐怕極大，因此決議還是辦理現金增資「預作準備」，而且國壽依目前作業程序，預料最快12月才會完成私募過程。李長庚之前在第1季法說會時表示，中美貿易談判有時看起來緩和，有時看起來又更劇烈，對資本市場影響很大，因此國泰人壽的投資團隊嚴陣以待，避免受到「池魚之殃」，在投資面準備相關因應措施，以「趨吉避凶」。

國泰金去年與前年都是採發行特別股的方式籌資近500億元及420億元，主要用於壽險子公司充實資本，今年為因應市場波動，依舊籌資改善體質，子公司國泰人壽上半年已先進行公募的無到期日累積次順位債籌資，預計150億元，下半年國泰金要先取得股東會授權額度，今年股東會通過長期資金募資額度是500億元，今日重訊結果決定國泰金打算辦理現金增資200億元，符合市場原先預期，其中參與人壽百億元私募也參與銀行的百億元私募。國泰金今晚也公告暫定參與國壽私募，交易單位數量1.25億股；每單位價格:每股80元；交易總金額100億元；並參與國泰世華銀私募現增共計5,000萬股、每單位價格每股20元、交易總金額100億元。