國內首宗沙盒實驗成功 信用小白可望一體適用

2019-08-15 20:27 經濟日報 記者 經濟日報 記者 葉憶如 ╱即時報導



凱基銀行與中華電信合作電信及手機號碼驗證，讓「金融小白」辦理信用貸款，進入沙盒實驗8個月後，上月正式實驗成功，成為我國出沙盒首例，金管會今（15）日證實，未來只要銀行公會修改相關安控基準法規，將可以讓其他銀行跟進辦理一體適用。

凱基銀是2018年12月5日開始實驗，與中華電信合作的「實踐普惠金融首創電信行動身分認證」實驗計畫，推出的「手機門號辦貸款」及「手機門號辦信用卡」等兩項服務，原預計進沙盒要實驗一年、4千位參與者，金額上限2億元，不過金管會官員昨天證實，經實驗8個月後，此沙盒提早至上個月已經額滿，雖然期間有一、二個陳情案，但是主要是抱怨額度不夠等，情節並不嚴重，而金管會主委顧立雄日前也表示，此沙盒案透過電信帳單及手機號碼驗證身分、建立的信用模型，的確對一些「金融小白」取得銀行信用有幫助，同時違約率也很低。

金管會官員表示，此沙盒案上月已達到設定的自動停止、最高曝險2億元額度，至今零違約，目前需待凱基銀行一個月內將書面報告送會，金管會將檢視其成果，未來只要銀行公會修改相關安控基準法規，有機會讓其他銀行一體適用。

但是金管會官員也強調，收到報告書後金管會將開一個評估會議，判定「有沒有達到當初企畫目的」，之後會出具意見書給銀行，但不保證一定會完成修法，因為行為能否百分百身份認證、事否事先防範還需要一些討論，減少被冒用的可能等。但此次凱基銀的實驗成功，代表未來完全沒有銀行帳戶或信用者，也能透過相關輔助機制，線上申辦信用卡或信貸，不再限定是現有金融體系舊有客戶才能線上申請信用卡、信用貸款，若修法能夠成功，就能全面讓銀行實施正式上路施行。