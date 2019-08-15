蔡阿嘎沖繩員旅遇颱風獲賠156萬？投保的是這家不便險

2019-08-15 16:43 經濟日報 記者 經濟日報 記者 葉憶如 ╱即時報導



網紅蔡阿嘎最近拍了一支影片，說他帶員工到沖繩旅遊，因為遇到颱風，當場從五天四夜遊變七天六夜遊，但他分享事先有投保旅遊不便險，每人花700元投保，但最後卻一人可「賺」到12萬保險費！一行人加入航空公司賠款大賺156萬元，比廉航機票費用還高，引發市場熱議到底是哪家保險公司這麼大方？紛紛在網路上肉搜保險公司。

結果答案是南山產險的「金平安2.0」旅遊不便險專案。但事實上這張保單雖然「最高」可賠12萬元，但是有註明是「實支實銷」，並非定額理，因此在旅行期中的實際花費才有賠，亦即蔡阿嘎要獲賠12萬元，首先要找到住兩夜12萬元的飯店，網友戲稱「總統套房住下去」。影片中更開玩笑地說「快去逛OUTLET（名牌暢貨中心）！」

對此，南山產險公司主管表示，要住總統套房不是不可以，但是必需證明颱風期間，全沖繩的飯店旅館真的只剩下那一間，非住不可，但「通常不會有這樣的狀況」。而且該保單批註有「合理且必要」的費用，亦即保險公司還是會視情況賠付給保戶，所以除了過度高級的飯店開支，或是故意到OUTLET買名牌內衣褲都是不會完全賠付的！亦即保險公司不會全數買單，恐怕蔡阿嘎不要開心太早。

到底什麼才算是「合理且必要」的費用呢？南山產險以旅館為例，一般會參考這次旅程中前幾日所訂的旅館等級來判斷，當然也考量颱風被困旅客若眾多，需要住稍微貴一些的旅店或是費用較高一些，「合理範圍內」保險公司還是會賠付，而且一定要附上正本收據證明，但是像是十餘萬元以上的總統套房或是動輒好幾千元的名牌內衣褲這些是一定沒辦法完全支付的，所以旅客投保不便險，雖然保證多出來的旅店交通食宿等費用可以獲理賠，但是一個人恐怕是沒辦法領到12萬元這麼多。

南山產險表示，蔡阿嘎這次出國五天，投保的是南山產物「金平安2.0」專案計畫三，保額500萬元，保費只要786元。金平安2.0是個海外旅行三合一專案，內容包含「旅行平安保險」、「旅行不便保險」及「旅行責任保險」，若因遇到颱風，導致出境後班機停飛或延誤，超過4小時以上直接理賠新台幣5,000元或造成「旅程更改」，額外增加的合理且必要之交通、住宿費用，理賠最高12萬元（採實支實付）此外，旅行期間，若隨身行李被偷、被搶，或行李箱遭受損壞，依約定賠付保險金，理賠最高8萬元（小型電腦定額1萬；行李箱定額2,000元）最重要的是，「緊急救援費用保險」包含「緊急醫療運送費」和「遺體運送費」依實際發生費用賠付，此外還有「子女看護費用」，理賠最高12萬元。