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顧立雄：香港穩定 將關係到全球金融市場

2019-08-15 15:50經濟日報 記者邱金蘭╱即時報導

金管會主委顧立雄。圖／聯合報系資料照片
金管會主委顧立雄。圖／聯合報系資料照片
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香港動盪情勢擴大，金管會主委顧立雄今（15）日下午表示，香港穩定將關係到全球金融市場，錢有長腳，若真發生最壞狀況，資金可能撤出，但不希望看到這種情況發生，希望各方努力維護香港金融中心的地位。

金管會下午中元普渡拜拜，顧立雄受訪時，至於香港問題可能帶來的風險表示，這部分無法預測，包括說要發動擠兌、300萬人遊行等，接下來香港變化如何，全世界都在關注，但今天有訊息說川普有表達希望談香港問題。

香港做為獨立關稅地位，若有狀況，會否危及獨立關稅地位及香港做為金融中心地位，都值得關注，我們希望香港仍要維持穩定的局面，若能維持穩定局面，一時的罷工不致於影響到金融中心地位。

他表示，台資銀行主要服務台商，台商以香港做為資金調度中心，現在回報狀況未受太大影響，會持關注，一有狀況要求立即回報。

至於香港法定幣貨若人民幣取代的影響？顧立雄說，港幣是緊盯美元，相信應有能力處理這問題，香港穩定關係到全球金融市場。

有無考慮必要時協助台資銀行撤出？顧立雄說，目前相關局勢尚未達要立即撤出情況，但錢在大家的手上都長腳，若真的發生任何最壞狀況，資金可能撤出；他強調，不希望看到這種狀況發生。

台資銀行多是企金業務，若發生擠兌應不致有影響，真正影響的是信心問題，對香港做為國際金融地位的信賴問題，這才是根本，若信賴不減就沒問題，也希望各方努力維護香港金融中心的地位。

香港金融中心顧立雄

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