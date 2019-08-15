您的一票決定愛的力量 台新今起開放提案

2019-08-15 14:48 經濟日報 記者 經濟日報 記者 仝澤蓉 ╱即時報導



第十屆「您的一票，決定愛的力量｣網路公益活動，今（15）日中午12時起至8月31日中午12時開放團體提案，有五大領域十大族群，包含「社會福利」、「文化教育」、「數位學習」及「樂齡社區」領域，「社會企業」領域有「復能社企」、「社福社企」及「地方創生社企 」 。

這項公益活動分別由台新銀行公益慈善基金會、王月蘭慈善基金會、研華文教基金會、中華電信基金會、中華民國老人福祉協會、台灣尤努斯基金會、聯合報系願景工程及信義公益基金會，提供93個公益基金名額，此外众社會企業也加碼提供「創新服務獎」。

網路票選活動開放社福團體、文教單位、社會企業及個人提案，每家團體僅能報名一個提案，依據民眾票選結果高低，決定公益基金捐贈對象，活動時程分三階段，提案（2019年8月15~31日）、民眾上網投票（2019年11月1~30日）提案需要在明年（2020年1月1日~11月30日）執行。

每年團體報名數量最多的社會福利領域，獎項分為10萬元、25萬元及50萬元，團體可依照經費需求選擇參加組別。

文化教育領域獎金為15萬元10名、數位學習領域獎金為25萬元四名、樂齡社區領域15萬元三名；另社會企業領域中，復能社企為20萬元一名，社福社企獎金為15萬元二名，聯合報系願景工程所提供的「地方創生」獎項為15萬元二名。