香港機場停飛達9小時 國泰產險賠保額3倍

2019-08-15 12:48 經濟日報 記者 經濟日報 記者 陳怡慈 ╱即時報導



香港機管局於12日下午4點，宣布將暫停飛機起降至翌日，影響許多往返台灣的班機，超過萬名旅客行程受影響。

國泰產險15日提醒，民眾行程如受到影響，記得檢視自身是否有投保「旅遊不便險」，以及受延誤的時間是否符合理賠規定，千萬不要讓自己的權益睡著。

國泰產險資深副總經理許嘉元表示，各家保險公司的旅遊綜合險產品不盡相同，理賠規範的行程種類、延誤時間、賠付金額、理賠方法也都有所差異，民眾可檢視自身遭受延誤的時間與類型是否在保單條款中，並依保險公司規定之單據申請理賠。

舉例來說，此次香港機場停飛，最直接影響的就是「旅遊不便險中的班機延誤」，以投保國泰產險的旅遊不便險來說，受延誤達三小時即有賠付定額保障，而且每三小時加倍賠付，達到延誤九小時以上，可獲得最高三倍的保障金額。

以全新推出的早鳥豪華型保障內容為例，班機延誤達三小時，即定額賠付6,000元，每次最高可獲得1萬8,000元的補償。

賠付方式上也依公司、商品等等有也所差異。國泰產險旅綜險的保戶，搭乘長榮航空、中華航空，且投保時加填航班資訊及帳號資料，只要符合「班機延誤」理賠資格，國泰產險在向航空公司確認實際搭乘狀況後，將主動匯入理賠金至保戶指定帳號。

若非搭乘上述兩家航空公司的保戶，只要投保時有填寫航班資訊，亦可憑發生延遲班機之登機證、指定帳號，申請「班機延誤」的快速理賠，不需再填寫理賠申請書。

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